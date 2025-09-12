Jacob deGrom vuelve a donde comenzó su carrera para enfrentar a los Mets por primera vez

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Jacob deGrom está emocionado por regresar al lugar donde comenzó su carrera, el estadio local donde cumplió 109 de sus 245 aperturas en las Grandes Ligas y tuvo temporadas consecutivas ganando el Premio Cy Young con los Mets.

"Ocupa un lugar especial en mi corazón", afirmó deGrom. "Lancé mucho allí, y los fanáticos de los Mets siempre fueron buenos conmigo. Así que subir al montículo frente a esa multitud siempre fue una experiencia divertida".

Ahora, el esbelto lanzador derecho descubrirá si eso sigue siendo cierto al lanzar contra Nueva York.

DeGrom se enfrentará a los Mets este viernes por la noche por primera vez desde que se marchó como agente libre después de la temporada 2022 y firmó con los Rangers de Texas. Los equipos que compiten por lugares en los playoffs en sus respectivas ligas abren una serie de tres juegos en el Citi Field.

"Con lo que hizo por los Mets, el tiempo que pasó allí, estoy seguro de que probablemente tendrá algunos recuerdos y emociones incluso antes de lanzar", comentó el manager de los Rangers, Bruce Bochy. "Será bien recibido, sin duda. Pero va a ser un gran juego, así que puede que haya algunos abucheos dispersos por ahí".

Temporada de regreso

DeGrom, (11-7, 2,78 de efectividad) fue el único jugador de los Rangers elegido al Juego de Estrellas esta temporada. Sus 27 aperturas y 155 innings y dos tercios son la mayor cantidad desde su último Premio Cy Young en 2019, antes de la temporada 2020 acortada por la pandemia.

Luego vino una serie de años plagados de lesiones con Nueva York y Texas.

"Lo principal al entrar en este año era intentar tomar la bola tantas veces como pudiera. No sabía cuántas veces sería. ... El objetivo es simplemente seguir adelante", expresó deGrom, de 37 años, esta semana.

"Se ve genial, lo hace. Estoy gratamente sorprendido de lo bien que le ha ido este año porque no puedes saberlo", dijo Bochy. "Es mucho trabajo para él después de esa cirugía y no lanzar durante un par de años, casi tres. ... Sí, ha ido muy bien".

Extrañando a los Mets

Cuando Texas jugó contra los Mets en cada una de las dos últimas temporadas, deGrom estaba recuperándose de la cirugía Tommy John a la que se sometió después de apenas seis aperturas en su debut con los Rangers. Fueron a Nueva York a finales de la temporada 2023 antes de ganar su primer campeonato de la Serie Mundial ese otoño, y albergaron una serie de tres juegos en Arlington el año pasado.

En su última apertura en el Citi Field, deGrom repartió 13 ponches en cinco entradas sin decisión en la victoria de los Mets sobre Pittsburgh el 18 de septiembre de 2022.

Su debut en las Grandes Ligas también fue allí, cuando lanzó siete entradas y permitió la única carrera en una derrota 1-0 en la Serie del Subway contra los Yankees el 15 de mayo de 2014.

