Jacobs, Asher-Smith, Duplantis, ases a seguir en el Europeo de Múnich

El regreso del esprínter italiano Marcell Jacobs, la británica Dina Asher-Smith cuatro años después de su triplete, el saltador de garrocha sueco Armand Duplantis y la opción de establecer un nuevo récord del mundo: estas son algunas de las estrellas esperadas en los Campeonatos de Europa de atletismo, de lunes a domingo en Múnich (Alemania).

- Marcell Jacobs, el enigma -

El estado de forma del campeón olímpico italiano de los 100 metros sigue siendo un misterio cerca de un mes después de su baja antes de las semifinales de los Mundiales de Eugene (Estados Unidos).

El campeón del mundo bajo techo de los 60 m vio su temporada estival lastrada por las lesiones, la última de ellas en Oregon, una contractura en el aductor mayor del muslo derecho.

"Corre sin contenerse, disfruta, los entrenamientos son prometedores", tranquilizó su entrenador Paolo Camossi antes de la competición europea. "Si estamos aquí en Múnich es porque va bien y puede participar. Marcell está ahí para ganar y no se toma esta carrera a la ligera".

- Dina Asher-Smith, después del triplete -

La británica había sido la estrella de los precedentes campeonatos de Europa en Berlín en 2018, al hacerse con el triplete 100 m/200 m/relevos 4x100 m.

Después de haber regresado a su mejor nivel en 2022 luego de unos Juegos Olímpicos decepcionantes, la velocista de 26 años conquistó el bronce mundial de los 200 m en Eugene, pero se lesionó durante la final del 4x100 m (isquiotibiales), antes de causar baja para los Juegos de la Commonwealth disputados en Birmingham a comienzos de agosto.

Su compatriota Daryll Neita y la suiza Mujinga Kambundji se postulan como sus principales rivales en Múnich.

- Armand Duplantis, ¿nuevo récord?

El genio sueco del salto con pértiga se dio a conocer ante el gran público en Berlín en 2018 al realizar un concurso de leyenda con 6,05 m a sus 18 años.

'A priori' imbatible, se presentá en Múnich en el mejor momento de su carrera, después de haber conquistado los títulos mundiales bajo techo (Belgrado en marzo) y al aire libre (Eugene en julio), y de haber batido en tres ocasiones su propio récord del mundo en 2022, que llevó a los 6,21 m en los Estados Unidos el mes pasado.

- Malaika Mihambo, la esperanza local -

Campeona de Europa, doble campeona del mundo y vigente campeona olímpica, la saltadora de longitud de 28 años es la estrella de un equipo de Alemania sin demasiados motivos para ilusionarse antes de su competición en casa.

Pero el estado de forma de Mihambo es una interrogante después de que contrajese el covid-19 en su regreso victorioso de los Mundiales de Eugene.

"Estaba cansada, me sentía sin fuerzas, no entrené durante diez días", explicó en la página de internet de su federación. "Desgraciadamente los síntomas y el aislamiento me impidieron tener una preparación óptima. Mi última sesión de verdad tuvo lugar antes de los Mundiales. Yo estaba en una gran forma, quería demostrar en Múnich que era capaz de saltar aún más lejos que en Eugene (7,12 m). Intentaré dar lo mejor, sabiendo que no estaré seguramente a mi nivel de Eugene".

- Jakob Ingebrigtsen, sin duelo con Wightman -

Laureado en los 5.000 m pero frustrado con su segundo puesto en los 1.500 m en los Mundiales, el noruego, inscrito para las dos disciplinas en Múnich, no se verá las caras con su rival británico Jake Wightman, que sólo participará en los 800 m.

Cuatro años después de su doblete berlinés (con 17 años), Ingebrigtsen figura como inmenso favorito para las dos carreras.

- Karsten Warholm, revanchista -

Demasiado justo físicamente luego de una lesión muscular a comienzos de junio, el poseedor del récord del mundo y campeón olímpico noruego de los 400 m vallas sólo pudo ser séptimo en los Mundiales y espera tomar su revancha en Baviera.

"No me gusta perder, me enerva, tengo que reconocerlo. Pero al mismo tiempo me va porque quiere decir que pongo el corazón en lo que hago. Las emociones son muy fuertes, cuando gano y cuando pierdo", explicó al periódico noruego Dagbladet.

