Jacobs cree que su rivalidad con Kerley beneficia al atletismo

El campeón olímpico de los 100 metros, el italiano Marcell Jacobs indicó este viernes a la AFP que su rivalidad con el campeón mundial, el estadounidense Fred Kerley, "ayuda un poco a todo el mundo del atletismo" porque "crea interés".

Jacobs tiene previsto medirse a Kerley el 28 de mayo en la reunión de Rabat y unos días después, el 2 de junio, en Florencia (Italia).

"Está bien crear un poco de interés, retos individuales, hacer que hablen de nosotros. Creo que eso es importante, eso ayuda un poco a todo el mundo del atletismo y nos estimula más. Será un duelo bonito. Hace bastante tiempo que se habla de hacer este duelo y lo hemos conseguido", explicó Jacobs.

"Él está ya en forma, ha hecho competiciones y la próxima semana hará una carrera en Japón (el 21 de mayo en Yokohama), así que llegará con referencias. Para mí, (la de Rabat) será mi primera carrera (en la temporada al aire libre)", puntualizó.

Jacobs también habló de la temporada bajo techo de este año, marcada para él por las derrotas ante su compatriota Samuele Ceccarelli.

"La temporada en pista cubierta no ha sido de las mejores para mí, quizás pensé que sería más fácil, pero no se trataba de un objetivo auténtico en esta temporada. Sobre todo queríamos correr en ella para no estar mucho tiempo sin competir. Pero esas derrotas claramente me hicieron daño, me dejaron un poco herido. Son lecciones que me hacen desear con más ganas volver a ganar", aseguró.

"El año pasado fue muy difícil para mí porque yo quería correr, pero mi cuerpo dijo que no. Hemos trabajado sobre todo desde un punto de vista técnico para recuperar las sensaciones que necesitábamos recuperar. Hemos trabajado mucho y hemos decidido volver a la competición más tarde para dejar más tiempo, pero ahora estoy preparado", sentenció.

