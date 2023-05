Jacobs "habla mucho para ser alguien que no corre", dice Marvin Bracy

"Me muero de ganas de vencer a Marcell (Jacobs)", dijo este martes a la AFP el subcampeón mundial estadounidense de los 100 metros, Marvin Bracy, estrella de la reunión de atletismo de Montreuil (Francia) el miércoles, que consideró que el italiano "habla mucho para ser alguien que no corre".

Recién llegado de Los Angeles, donde corrió el sábado en diez segundos y tres centésimas, Bracy (29 años), superado por su compatriota Fred Kerley en la final del Mundial de Eugene del año pasado, lanzó un 'dardo' al campeón olímpico italiano, acusado de provocar verbalmente a sus adversarios estadounidenses.

Jacobs iba medirse el domingo en Rabat con Kerley, en un esperado duelo, pero finalmente se declaró baja para Marruecos por un problema de espalda.

"Yo no me reiré nunca de las lesiones de los demás, pero su problema (físico) le ha venido bien. Es el momento de enfrentarse a los atletas con los que no se ha medido desde los Juegos Olímpicos (en agosto de 2021 en Tokio). Llega un momento en el que debe asumirlo y presentarse en la línea de salida. Todo el mundo quería ver ese duelo entre el campeón del mundo y el campeón olímpico", explicó Bracy.

"Como todos, yo me muero de ganas de vencer a Marcell", asegura. "Él habla mucho para ser alguien que no corre. Es el campeón olímpico, se mereció su título, en eso nada que decir. Estoy deseando enfrentarme a él, sobre todo porque me ganó dos veces. Es el único velocista actual al que todavía no he ganado", señaló.

Jacobs podría enfrentarse el viernes a Kerley en la reunión de Florencia (Italia).

El plato fuerte de la temporada 2023 del atletismo será el Mundial de Budapest, en el mes de agosto.

rg/cd/dr/dam

AFP