Jacqie Rivera se arma de valor para su álbum debut “En otra vida”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Jacqie Rivera rinde un homenaje a su madre en su álbum debut “En otra vida”.

La relación de Rivera, además de la música de su madre, comenzó desde muy temprano cuando cantaba en la iglesia, pero fue hace unos seis años cuando hizo caso a tanta gente que le decía que debía intentar lanzarse de forma profesional. En su estilo de canto se nota un poco de góspel de esos primeros años, pero también hay un poco de country, blues y hasta pop, sin dejar de lado la base regional mexicana con la que creció.

“Mariachi, country, rock, me encanta el rock en español, crecí con Shakira”, dijo. “Y ahora me encanta Carla Morrison, me encanta Carín León y creo que el tiempo de ahora en la música sí se está prestando más para hacer fusión, las cosas se pueden intermezclar, y dije ‘este es mi momento’”.

Rivera tiene un invitado de honor con su tío Lupillo en “Yo te extrañaré”.

“Aunque sea mi tío le tengo mucho respeto como un artista, me encanta el modo en el que él interpreta y pone todo su sentimiento en una canción”, señaló.

Lupillo le había contado que había pedido a Jenni que la gabaran juntos y pensaban hacerlo en las vacaciones de Navidad de 2012. El plan no se logró cumplir, pues Rivera falleció en un accidente aéreo el 9 de diciembre de ese año. Cuando Lupillo le contó esta historia Jacqie, ella se ofreció para grabarla.

“Yo no soy mi mamá y nunca voy a ser mi mamá, pero me encantaría completar esa idea”, recordó que pensó.

La grabaron en el estudio de la casa de Lupillo. Aunque tuvieron dificultades porque Jacqie no se estaba dejando sentir, a decir de su tío, quien entró a la cabina de grabación para hablar seriamente con ella. Le dijo que no podía salir hasta que dejara aflorar todo y le puso enfrente una fotografía de su madre. La que se escucha en el álbum es la primera grabación después de la arenga de su tío.

“Ese día sané un poquito de mi corazón, pero también creo que crecí como artista”, dijo.

Previo al lanzamiento del álbum este fin de semana, Rivera dio a conocer algunos sencillos como “Si pasa una mosca”, una canción que le dio algo de risa cuando leyó por primera vez el título, pero que al adentrarse en su letra le hizo llorar al entender que es sobre una relación que se ha vuelto tan tóxica y voluble que su amado se molesta incluso si pasa una mosca.

“Me identifiqué tanto”, dijo. “Casi todas las canciones en el disco son con las que yo puedo sentir, porque para mí es bien importante no nada más cantar bonito, sino poder interpretar y sentir la canción para que las otras personas lo puedan también recibir”.

“La que bateaste” habla del momento cuando se topa con esa persona a la que pretendió y la desairó, pero ahora ella está con la frente en alto.

“Inmediatamente pensé en mi mamá, dije ‘¡guau!, esta es una canción que ella cantaría’”, señaló.

A pesar de que le gustaba, no se sentía segura de poder interpretarla y proyectar a “esa mujer chingona” que se escucha en su letra. Una de sus amigas la convenció para que la grabara, ella se dejó invadir por el espíritu de Jenni y ahora confía en que sea una de las favoritas del público

Para Rivera el mensaje de esas canciones es: “No estamos solas, todas estamos a lo mejor un poco jodidas, pero estamos juntas y vamos a lograr salir adelante”.

También incluyó “Ya lo sé”, una canción que a su madre le gustaba interpretar con mariachi. En el caso de Jacqie su versión más dulce y pausada, con guitarra ranchera y una melancólica guitarra eléctrica de country.

“Era bien importante para mí poder honrar a mi mamá”, señaló. “No solamente por ser mi madre, pero por ser un gran ejemplo de una mujer, madre soltera y todo lo que logró. Agradecerle a esa mujer que abrió el camino no solamente para mí, sino para mi hermana y para muchas mujeres”.

El álbum tiene una introducción hablada en la que Rivera se sincera y dice que por buscar una vida en lo que todo es perfecto “terminé rompiéndome mi corazón cada vez más”. Pero dice que entendió que la tristeza es parte del viaje y aprendió a estar bien sola y amarse a sí misma. Recordó que a su madre le gustaba mucho hacer introducciones en sus propios discos, pero a ella, en cambio, le costó superar la pena para grabar ese mensaje.

“Sentí que era importante para poder hacer todo un resumen de esto, porque para mí no nada más son canciones para pegar, para hacer hits, es realmente un resumen de todo lo que he pasado, toda la tristeza, todo el dolor y ver que en estos momentos pensamos ‘nunca voy a salir de esto’, pero sí sales y sales más fuerte”, dijo. “Todo lo que pasamos en la vida es para ayudarnos a llevarnos al destino que hay planeado para nosotros”.

Tras lograr su primer álbum ahora siente mucha más confianza.

“El sueño ha cambiado un poquito, quiero más, no sólo quiero entregar esto, quiero ver qué es lo próximo qué es lo que puedo lograr”, señaló.