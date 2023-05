Jade Boho: "Hay racismo en el fútbol español y en cualquier parte del mundo"

La futbolista guineana Jade Boho, delantera del Alhama CF El Pozo, afirmó este martes que "hay racismo en el fútbol español y en cualquier parte del mundo", en alusión a las denuncias realizadas desde el Real Madrid por los insultos recibidos el pasado domingo por el brasileño Vinicius Jr., durante un partido en el campo del Valencia CF.

"Hay racismo en el fútbol español y hay racismo en cualquier parte del mundo. Es que no sé por qué parece que ahora es solamente en España donde suceden esas cosas y no es cierto. O sea, hay racismo en todas las partes del mundo", declaró Jade tras la derrota de su equipo (0-4) contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa de la Reina.

"Es más palpable en unos campos que en otros... pues dependiendo de su gente, ¿no? Pero no creo que sea una cosa puntual, que sea solamente es en España donde suceden esas cosas. No lo veo justo, vaya", indicó la delantera del Alhama después de haber confirmado su retirada del fútbol profesional.

Así, Jade decidió "colgar las botas" y "comenzar una nueva etapa" en su vida "con toda la tristeza del mundo". "A pesar de la edad que tengo, creo que físicamente todavía me encuentro muy bien. Pero bueno, al final una tiene prioridades en la vida y hay que tomar decisiones duras. Pero bueno, también creo que he tenido una carrera que creo que muchas jugadoras no han tenido", añadió al respecto.

"Nadie me ha regalado nada, es cierto que he sido una jugadora que ha luchado hasta el último segundo y con eso me quedo, con las cosas bonitas. Las cosas malas me han hecho aprender y avanzar y evolucionar y yo creo que eso es lo bonito del fútbol también. Así que bueno, un poco me quedo con eso", recalcó la futbolista guineana.

Aunque reiteró estar "bien físicamente", matizó que su "vida personal" toma "prioridad" a partir de ahora. "Estoy muy cansada de estar lejos de casa, me ha mermado mucho el estar fuera de casa. Necesito estar con mi familia, con mi pareja, establecerme y, como he dicho, tener una nueva etapa en mi vida en la cual tengo una estabilidad. Necesito esa estabilidad", argumentó.

Igualmente, Jade repasó una fea temporada del Alhama, marcada por el descenso de categoría y por la polémica del mes pasado sobre el supuesto trato vejatorio de su entrenador, 'Randri' García, a algunas jugadoras. "Es cierto que el año ha sido difícil de principio a fin porque empezamos muy mal, con resultados muy negativos", inició su análisis.

"Sí que es cierto que hubo un antes y un después después de las vacaciones de Navidad, que yo creo que ahí fue cuando empezamos a remontar y un poco a sentirnos más cómodas. Y bueno, iban sucediendo cosas y que es verdad que a nuestra alrededor han sucedido otras cosas que han afectado negativamente", opinó.

"Pero que siempre hemos tenido claro las jugadoras que principalmente lo que había que ser es profesional de principio a fin. Es decir, una cosa es todo lo que estaba sucediendo y otra cosa es lo que había que hacer dentro del campo. Nosotras hemos ido a entrenar como cualquier otro día. Se ha presentado el fin de semana y hemos jugado como cualquier otro fin de semana", subrayó la jugadora del Alhama.

"Dejando en un segundo plano todas esas cosas negativas que a lo mejor nos hacían un poquito de daño, creo que para mi gusto hemos sido capaces de hacer un buen ejercicio. Somos mucho más fuertes de lo que creíamos", valoró en una rueda de prensa junto al propio 'Randri' García desde el Estadio Municipal de Butarque.

"Hemos sacado fuerzas yo creo que a veces de donde no había simplemente porque tú tienes que defender un escudo y porque, cuando estás comprometido, firmas un contrato y tienes que cumplirlo hasta el final en las mejores condiciones sea de la manera que sea", sentenció.

Sobre la derrota ante las colchoneras, subrayó que la segunda parte "habría sido más fácil" con un gol suyo antes del descanso. "No hubiésemos metido dentro del partido de nuevo, pero ya se nos ha complicado con el gol que nos han metido ellas nuevamente y luego ya no hemos sabido remontar. Hemos aguantado hasta el final, hemos seguido intentándolo hasta el final, pero han sido superiores a nosotras y hemos hecho lo que hemos podido", concluyó.

Europa Press