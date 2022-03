Jagoba Arrasate: "Este Barça es mejor y arriba tiene más pegada"

El entrenador del Osasuna, Jagoba Arrasate, confesó que el Barça de Xavi ha mejorado y fue "muy superior" este domingo en la derrota visitante (4-0) en el Camp Nou, superados los suyos con un 3-0 a la media hora sin una buena defensa ni posesión.

"El Barcelona ha sido muy superior. Cuando un rival es muy superior lo que intentas es desde la táctica reducir esa diferencia, pero ha sido todo lo contrario. No hemos defendido bien, no les hemos exigido con balón y así se entiende mejor este resultado", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los navarros confesó que el Barça ha mejorado mucho con respecto al 2-2 en El Sadar hace tres meses. "Están desarrollando ya una idea, han movido muy rápido el balón y han estado muy precisos. Este Barça es mejor y arriba tiene más pegada que aquel que nos enfrentamos en El Sadar", afirmó.

"Llevamos tiempo jugando con este dibujo, la idea era cerrar más por dentro. Ahora mismo el Barça llega con gente, y con balón no hemos progresado. No ha sido nuestro día, el rival nos ha superado y no queda otra que corregir y pensar en el partido siguiente", añadió.

Arrasate explicó que al descanso solo pudo pedir a los suyos pelear con dignidad y orgullo. "Son momentos duros, cuando un rival te supera tan claramente, hemos intentado mantener la dignidad y el orgullo en el segundo tiempo. No hemos mostrado la cara que solemos mostrar fuera de casa, poca oposición", terminó.