Jagoba Arrasate: "Hay 1000 cosas que adulteran la competición"

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha asegurado que hay "mil cosas que adulteran" la competición, además de reconocer que "no" le gusta que el Villarreal-Barcelona se pueda jugar en Miami (Estados Unidos) y que hace mucho "que la guarnición se comió al solomillo", y ha explicado que este sábado ante los azulgranas deberán acercarse "a la excelencia" para sacar un resultado positivo.

"Adulterar, adulteran muchas cosas. Eso, el reparto televisivo... Hay mil cosas que adulteran, pero bueno... Suscribo las palabras de Iñigo -Pérez- de ayer, que nos quejamos pero luego no hacemos nada. Lo que tenemos que hacer es apechugar. Tenemos que hacer ver esas cosas, y si no las hacemos de nada sirve luego venir aquí a protestar", declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Barça en el Estadi Mallorca Son Moix.

También reconoció que no le gusta la idea de que se juegue el Villarreal-Barça en Miami. "A mí no me gusta, pero hay unos clubes aquí y nosotros somos parte. Hace tiempo ya que la guarnición se comió al solomillo. Quejarse no vale de nada, hay que hacer algo. Si pensamos que hay cosas que hay que cambiar, lo tenemos que trasladar en nuestro club, el club tiene que ir a LaLiga. Estamos aceptando todas las cosas y somos parte de esto. Hay que hacer otro trabajo y de otra manera", indicó.

Sobre el duelo de este sábado, el técnico vasco aseguró que solo tendrán opciones "haciendo un partido perfecto". "Es el campeón de LaLiga, ha hecho una buena pretemporada y están en un gran momento. Nosotros tenemos que acercarnos a nuestra mejor versión, y todo pasa por defender bien ante un equipo que en ataque es capaz de generar muchas situaciones de gol; ha normalizado que en cualquier partido puede hacer cuatro o cinco goles contra cualquier rival. También les tenemos que atacar, y para eso tenemos que tener fluidez con balón. Tenemos que acercarnos a la excelencia", expresó.

Además, se mostró preocupado por la presión a la que somete el conjunto azulgrana a sus rivales. "Nada es comparable a lo que el Barcelona hace de tener la línea tan alta. Te aprietan con los dos centrales, te ahogan en esa salida de balón, y ahí tenemos que tener las ideas muy claras. Tú ves mucho espacio para conquistar, pero para llegar allí hay que hacer muchas cosas bien y no es fácil, porque ellos hacen muy bien la presión alta", señaló.

Respecto al esquema defensivo culé, "parten de un 4-3-3, pero muchas veces modifican ese dibujo y hacen esa salida de tres, casi un 3-2-5". "Tienen jugadores como muy dinámicos, a veces meten cinco jugadores sobre la última línea tuya y ahí tenemos que ajustar con los mediocampistas. No es fácil porque tienen mucho dinamismo, mucho cambio de posición, y eso hace que si persigues se generan espacios, si no persiguen reciben solos... Si estamos bien a nivel posicional luego es más fácil poder intervenir", apuntó.

En otro orden de cosas, Arrasate afirmó que quieren acercarse "al Mallorca de la primera vuelta" del pasado curso. "No sé si el partido de mañana es el mejor termómetro, pero queremos ser mejores cada día", dijo, antes de lamentar que haya "tres jornadas y mercado abierto". "No nos gusta, pero hay que asumirlo. Lo normal es que haya salidas y entradas todavía. Lo que importa ahora mismo es el partido de mañana y creo que estamos en disposición de afrontarlo con los que están", aseguró.

Por otra parte, aclaró que Cyle Larin, Pablo Maffeo y Daniel Luna, que ultiman su salida del club, "para nada están apartados". "Yo tengo que pensar en el colectivo y ahora mismo Luna ha pedido salir, y Maffeo y Larin entienden que no están para aportar porque no tienen la mente aquí", expuso. "No es fácil, porque hay situaciones individuales delicadas, pero lo importante es el grupo. Mañana convoco a aquellos que creo que nos pueden aportar. Otros jugadores ahora mismo no tienen la mente aquí; veremos, cuando termine el mercado, si están aquí. Ahora mismo yo tengo que pensar en el colectivo y de ahí vienen estas decisiones", añadió.

También cree que la marcha del guardameta Dominik Greif está cerca de cerrarse. "El club está defendiendo sus intereses y todo indica que se va a solucionar. Espero que se solucione y que sea bueno para las tres partes, para Dominik, para el equipo que lo va a firmar y para nosotros también", deseó.

Por último, señaló que Pablo Torre, que este sábado se mide a su exequipo, "se ha adaptado muy bien" y es un jugador que les viene "de maravilla". "El otro día ya hizo un buen partido aquí contra el Hamburgo. Está motivado porque le gusta jugar, ser protagonista. Será especial para él, está muy ilusionado con este proyecto, con este reto de ser importante en el Mallorca y ojalá lo demuestre desde el primer día", concluyó.