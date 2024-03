El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, aseguró que el partido de este sábado ante el Real Madrid "es el más especial del año en El Sadar", y cree que ya es "hora" de que puedan romper su mala racha en ante un conjunto madridista del que le preocupa "todo" y al que no deben dar "facilidades".

"Es el partido más especial del año en casa, no lo digo yo, lo dice la historia de Osasuna y tenemos la ilusión de hacer un gran partido y con la ayuda de nuestra gente intentar ganar al mejor equipo de la Liga", puntualizó Jagoba Arrasate este viernes en la previa del encuentro ante el Real Madrid en El Sadar.

El conjunto madridista es un equipo al que no ganan desde 2011, pero el técnico 'rojillo' admitió que las estadísticas "están para romperlas", aunque eso "no quiere decir que es fácil ganarle". "Vamos a intentarlo, pero sobre todo el tema de la eficacia va a ser clave, porque en estos partidos para tener opciones tienes que ser muy eficaz y hacer un partido incómodo para el rival", manifestó.

El de Berriatúa confirmó que los merengues te pueden ganar de muchas maneras. "Dominándote, en transiciones, con el balón parado, y luego defensivamente es un bloque muy fuerte, estamos hablando de un gran equipo. Me preocupa o me ocupa todo", señaló.

"Necesitamos hacer un gran partido y con la ayuda de nuestra afición, que siempre la tenemos y en días así pues todavía más. Habrá momentos que tendremos que sufrir y el aliento de la afición va a ser clave. Me consta que la afición está con muchas ganas, ya no de ir a El Sadar, sino de ganar al Real Madrid, que ya es hora", apuntó.

"Si no damos facilidades, cometemos pocos errores y ellos están incómodos, entiendo que tendrán menos ocasiones de gol, porque ellos si algo tienen es efectividad. Al final, si das facilidades no te perdonan, esa es una de las claves. Lo que hagamos mañana va a quedar para la historia, para lo bueno y para lo malo", puntualizó.

Sobre una posible revancha de la pasada final de Copa de Rey, Arrasate confirmó que un partido así "no tiene revancha posible en Liga". "Tenemos muchas ganas de hacer un buen partido y de ganar al que es el mejor equipo de la Liga. Entiendo que la afición lo vea así también y vamos a intentarlo", dijo.

"En Navidades ya nos hartamos a decir que había que hacer una gestión responsable, y así lo hicimos. Tenemos una plantilla ahora mismo igual corta de efectivos del primer equipo, pero tenemos el Promesas que nos está ayudando y claro que no me gustaría tener lesionado a Aimar y tener a David García, Kike (Barja) y Rubén Peña, pero el once de mañana va a ser competitivo y los cambios van a entrar con la idea de ayudar al equipo también", apuntó.

Por ello, el vasco ha metido en la convocatoria al jugador del Promesas Asier Osambela, "un chico tímido, honesto, honrado, osasunista de pro". "Le hemos visto ahí en mil campos. Su padre también tiene ese sentimiento y en ese aspecto como persona es un 10", remarcó, confirmando que el central Catena no pudo "entrenar" y que la baja de Aimar Oroz es "importante".

Finalmente, preguntado por su renovación, que todavía está en el aire, Arrasate recalcó que en lo único en lo que piensan ahora es el Real Madrid". "Lo otro ya veremos cómo termina. Va avanzando marzo, pero todavía queda mucho", concluyó el técnico osasunista.