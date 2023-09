El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, lamentó no tener "ninguna explicación" al gol anulado a su equipo este jueves ante el Atlético de Madrid, ni a su expulsión posterior tras esa jugada que marcó el 0-2 en El Sadar, sin poder decir lo que piensa.

"Hemos cometido un error, con media ocasión nos han hecho un gol, y cuando mejor estábamos, en el segundo tiempo, no hemos tenido acierto. Cuando lo hemos tenido no nos lo han validado, son muchas cosas en contra ya con el 0-2. No hemos hecho un partido para perder, hemos hecho un gran segundo tiempo", dijo.

El técnico local se mordió la lengua en rueda de prensa por miedo a una sanción mayor, pero enseñó el enfado por las decisiones de Martínez Munuera, sobre todo el gol anulado a David García por una falta de Aimar Oroz, cuando el jugador local había sido empujado por un rival. "Ninguna explicación. Empujan a Aimar y le toca un poco con la mano. Tengo que medir mucho mis palabras, me voy a perder dos partidos por no decir nada. Si digo lo que pienso, me encantaría, pero no podemos, nos han quitado la libertad de expresión también. Es gol legal clarísimo", afirmó.

"Le he dicho 'no es nada' con las manos en los bolsillos, el línea ha ido donde el árbitro y le ha dicho que me expulsara", añadió. Arrasate no quiso ligar las supuestas declaraciones del consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, hablando del Madrid y los árbitros, con lo ocurrido.

"Si digo lo que pienso, te lo comento luego. Ha habido unas protestas, un presidente que ha hablado y luego si pasa esto, algunos pueden pensar más, es lo que tiene la Liga, esas cosas se permiten. No puedo responder", apuntó.

Además, el técnico 'rojillo' explicó que no vio la roja a Chimy Ávila porque se metió en la ducha, y lamentó que su equipo se quedara sin premio. "Hemos empezado con mucho respeto. El gol nos restó confianza. El segundo tiempo ha ido de otra manera. Tengo impotencia por esa sensación, la pena de perder en casa. Tenemos que recuperar rápido y competir el domingo", terminó.