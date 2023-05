Jagoba Arrasate: "No somos conformistas, queremos ponerle la guinda"

El entrenador del CD Osasuna, Jagoba Arrasate, asegur贸 este viernes que est谩n "tranquilos" ante una final de Copa del Rey que llevan "con naturalidad", partido para el que pidi贸 a su plantilla dar su "mejor versi贸n", as铆 como el "necesario" apoyo de la afici贸n 'rojilla', para "ponerle la guinda" a su temporada.

"Estamos bien, tranquilos, con muchas ganas de que llegue el partido de ma帽ana. Lo llevamos con naturalidad. No hace falta animar a la gente, es consciente de lo que significa el partido de ma帽ana. S铆 me he visualizado con la Copa", confes贸 el t茅cnico en la rueda de prensa previa al duelo por el t铆tulo de este s谩bado (22.00 horas) ante el Real Madrid en La Cartuja.

Arrasate resalt贸 el "valor incalculable del sentimiento de pertenencia" al conjunto 'rojillo' por parte de la afici贸n. "Sabemos lo que tenemos enfrente y que tenemos nuestras opciones. La afici贸n est谩 orgullosa de estar aqu铆, pero queremos m谩s. No somos conformistas, queremos poner la guinda", advirti贸 el preparador vasco.

"A la afici贸n le digo que disfruten al m谩ximo de estas horas hist贸ricas y que jueguen con nosotros, los vamos a necesitar. Cuando ha habido esa comuni贸n, hemos sacado lo mejor de nosotros", agreg贸.

Arrasate reconoci贸 que no sabe si es "el partido m谩s grande" de su carrera. "Viendo la sala de prensa, seguramente, s铆", ironiz贸. "Sabemos que tenemos que ser valientes, tenemos que llevar la esencia de Osasuna a su m谩ximo esplendor. Y que ellos no est茅n c贸modos, con espacios, porque las opciones de ganar se reducen much铆simo. Lo m谩s importante ser谩 incomodar al Real Madrid", analiz贸.

"Tenemos una plantilla muy normal, es una familia. Vamos a hacer las mismas cosas, aunque no podemos obviar la trascendencia del partido. Estamos centrados en que tenemos que dar nuestra mejor versi贸n y seguramente con eso no sea suficiente. Tambi茅n necesitamos jugar con la ilusi贸n de nuestra gente. Si aunamos esas cosas, ser谩 un partido dif铆cil para el Real Madrid", a帽adi贸.

Arrasate insisti贸 en que la "fuerza" de su equipo "est谩 en el grupo", por inst贸 a defender de forma "coral para frenar el caudal del Real Madrid". "Necesitamos esa chispa y atrevimiento en ataque. Ojal谩 los nombres propios sean de Osasuna y no de Real Madrid", anhel贸.

"Intentar茅 ser lo m谩s justo posible, dentro de sacar el equipo m谩s competitivo para ma帽ana. Pero ma帽ana es imposible ganar con once, necesitamos a los 5-6 que salgan luego, necesitamos a todos para levantar la Copa", apunt贸 sobre el once.

Al t茅cnico vasco no le importar铆a "jugar una pr贸rroga m谩s o una tanda de penaltis" ante los blancos, aunque avis贸 de que "no es f谩cil llegar a la pr贸rroga". "No queremos dar facilidades y que no haya final, entre comillas. Tenemos que elevar nuestro list贸n y poner las cosas dif铆ciles al adversario", se帽al贸.

"Se nos ha hecho m谩s largo a nosotros que llevamos 18 a帽os esperando a jugar una final, ellos juegan finales cada a帽o. La Copa tiene esa magia y nos da la posibilidad a los equipos menos punteros de hacer un torneo como lo ha hecho Osasuna. La afici贸n, la direcci贸n deportiva y la plantilla han cre铆do en esta Copa y por eso estamos hoy aqu铆", subray贸.

Arrasate valor贸 positivamente el apoyo en el tiempo a su proyecto en Osasuna. "Cuando creen en uno y existe esa confianza es cuando uno puede dar m谩s de s铆", reconoci贸. "En el f煤tbol sabemos que los proyectos requieren de tiempo y muchas veces no lo hay. Por suerte, lo hemos conseguido. La final nos permite culminar el proyecto, queremos hacer un buen partido y llevarnos la Copa", zanj贸 el t茅cnico, que alab贸 el rol de un Ancelotti "especialista en ganar finales".

