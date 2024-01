El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, aseguró este martes que "todos los banquillos son bastante calientes últimamente", en alusión al adiós confirmado de Xavi Hernández al FC Barcelona a partir del próximo 1 de julio, situación para la que abogó por "ser respetuoso" en la víspera de que culés y rojillos se enfrenten en Montjuïc.

"No sé, me falta información. Por lo tanto, lo único que puedo es ser respetuoso con la decisión que ha tomado", contestó Arrasate a una pregunta sobre la salida de Xavi al acabar la presente temporada.

No sé cómo son otros banquillos. Yo creo que todos son bastante calientes últimamente. Es reflejo un poco de la sociedad. Pero bueno, de momento yo no tengo ese desgaste o no lo siento así, por lo menos aquí", argumentó el técnico de un Osasuna con altibajos.

Arrasate indicó que "hacer un buen partido" y también "acertar en esos momentos que podamos tener" son las claves para vencer al Barça. "Tenemos muy presente el último partido que jugamos contra ellos, donde creo que hasta el gol fue un partido parejo; con diferentes estilos seguramente, pero tuvimos nuestras opciones, y todo pasa por ser un poco más certeros ante un rival que tiene capacidad también para hacer gol muy fácil", añadió en referencia al reciente duelo de la Supercopa.

"El otro día en 10 minutos hacen tres goles [ante el Villarreal] y necesitamos una buena versión colectiva, sobre todo en esos momentos puntuales. Tener más acierto que los últimos días porque este año hemos jugado dos veces contra ellos, no hemos hecho malos partidos, pero nos han ganado los dos y creo que nos ha faltado un poco eso", insistió.

"No sé qué partido van a hacer. Seguramente habrá una reacción después de todo lo que ha pasado estos días y querrán ganar, además están jugando mucho también. Yo espero al mejor FC Barcelona y luego veremos si somos capaces de minimizarlo y si nosotros también tenemos nuestros momentos", reiteró Arrasate.

"Seguramente ellos van a intentar hacer lo que hacen siempre de manejar el partido, de tener el control, de generar superioridades por dentro y luego intentar conectar con la gente de arriba, que ahí sí que tienen talento para desequilibrar partidos", destacó el técnico rojillo.

"Ya hemos jugado dos veces contra ellos y hemos tenido momentos buenos con balón también. Y cuando no tenemos balón, con tres no los vamos a frenar, necesitamos a más gente para frenarlos. Los tres del mediocampo en este tipo de partidos normalmente tienen que trabajar mucho, tienen que bascular mucho y tienen que estar a veces sometidos sin balón; y cuando recuperas, también tienes que tener claridad para jugar a dos tres toques para luego enlazar esa transición", explicó.

Por ello instó a "tener un plan y creer en ese plan". "Para llevarlo a cabo necesitas que el rival esté incómodo, que es una de las claves, y luego tú las acciones que puedas tener cuando pases del mediocampo y cuando tengas ocasiones, como las que tuvimos en el último partido... pues ser un poco más más certero para poder hacer gol", afirmó.

"Hay que respetar al Barça. Al final es el vigente campeón de Liga y creo que tiene grandes jugadores. Sabemos que va a ser un partido complicado. Nos hemos enfrentado dos veces y tenemos que hacer cosas parecidas, pero en algunas otras cosas tenemos que cambiar también y a ver si tenemos acierto, hacemos un buen partido y podemos sumar", dijo.

Por último, coincidió en que la decisión de Xavi puede servir de estímulo al equipo blaugrana. "Seguramente ese sea uno de los motivos. Liberarle a él y buscar ese efecto de reacción con cosas que todavía tienen que hacer. Tienen una Liga todavía que pueden optar a ella y sobre todo una eliminatoria de Champions que les puede meter de lleno en esa pelea por un título, y seguramente la decisión venga por ahí", concluyó.