Jahmyr Gibbs salva a Lions con larga carrera de anotación en tiempo extra para vencer 34-27 a Giants

DETROIT (AP) — Jahmyr Gibbs corrió para un touchdown de 69 yardas en la primera jugada del tiempo extra después de que Jake Bates igualara su récord personal con un gol de campo de 59 yardas en el último minuto del tiempo reglamentario, llevando a los Lions de Detroit a una victoria de 34-27 sobre los Giants de Nueva York el domingo.

Nueva York tuvo la oportunidad de extender el juego, pero perdió el balón en el cuarto intento en la yarda 31 de Detroit cuando Aidan Hutchinson capturó a Jameis Winston.

Los Lions (7-4) llegaron al juego fuera de la zona de playoffs, estuvieron en desventaja por doble dígito varias veces y se recuperaron para evitar perder juegos consecutivos por primera vez en más de tres años.

No lo habrían logrado sin Gibbs, quien tuvo un récord personal de 264 yardas desde la línea de golpeo y tres anotaciones.

El corredor de doble amenaza tuvo un récord personal de 219 yardas por tierra —el tercer total más alto en la historia del equipo— y dos touchdowns junto con 45 yardas por recepción y otra anotación.

Sustituyendo al novato lesionado Jaxson Dart, Winston tuvo una recepción de touchdown de 33 yardas y lanzó un pase de anotación de 39 yardas en jugadas de engaño durante el tiempo reglamentario.

Los Giants (2-10) perdieron su sexto juego consecutivo y el quinto esta temporada después de liderar en el cuarto período.

Goff completó 28 de 42 pases para 279 yardas con dos touchdowns: un pase de touchdown de 11 yardas a Amon-Ra St. Brown y un pase de tres yardas a Gibbs en la primera mitad. Tuvo un pase desviado que fue interceptado.

St. Brown tuvo nueve recepciones para 149 yardas.

Haciendo su segunda titularidad para los Giants, Winston completó 18 de 36 pases para 366 yardas —convirtiéndose en el primero en lanzar al menos 300 yardas contra Detroit esta temporada— con dos touchdowns y una intercepción.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes