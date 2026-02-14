Jakara Anthony suma otro oro olímpico de estilo libre para Australia en debut de moguls dobles

LIVIGNO, Italia (AP) — Jakara Anthony le dio a Australia otra medalla de oro en esquí acrobático el sábado, al imponerse en el debut olímpico de los dual moguls, el primo más salvaje e impredecible del esquí acrobático que lleva décadas en los Juegos.

Anthony esquió con limpieza en las cinco carreras de eliminación directa para conquistar un oro que se suma al título que ganó Cooper Woods, en una sorpresa, a principios de esta semana. Anthony, de 27 años y oriunda de Queensland, también ganó el oro hace cuatro años en los Juegos de Beijing.

Mientras esquiaban en medio de una fuerte tormenta de nieve, el verdadero espíritu de este deporte quedó mejor reflejado por la estadounidense Jaelin Kauf, quien obtuvo su tercera medalla olímpica de plata y la segunda en estos Juegos, y por su compañera de equipo, Elizabeth Lamley, que añadió un bronce al oro que había ganado a principios de la semana.

Cada una consiguió su segunda medalla en cuatro días pese a caerse en sus rondas de semifinales.

La caída de Kauf ante la canadiense Perrine Laffont se produjo después de que la propia Laffont se estrellara y saliera de la pista, lo que significó que la estadounidense solo tuvo que levantarse, sacudirse la nieve y llegar hasta el final de la pendiente.

Lamley también se cayó y no terminó la semifinal ante Anthony, pero avanzó a la carrera por la medalla de bronce.

Allí perdió la carrera —a 0,99 segundos de Laffont—. Pero como estas bajadas se califican por jueces, y el tiempo cuenta solo el 20% de la puntuación, mientras que los saltos y la precisión aportan el resto, Lamley superó por poco a la canadiense para quedarse con el tercer lugar.

