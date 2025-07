Jake Knapp lidera el Scottish Open con 64 mientras McIlroy logra 68

NORTH BERWICK, Escocia (AP) — Jake Knapp está disfrutando tanto del golf que le gustaría extender su estadía una semana más, y dio un paso hacia eso el jueves con un 64, seis bajo par, que lo colocó en un cuádruple empate en el liderato después de la primera ronda del Abierto de Escocia.

Las condiciones ventosas en The Renaissance Club no fueron suficientes para mantener a más de la mitad de los 156 jugadores en el campo en par o mejor, aunque Rory McIlroy tuvo que hacer birdie en sus últimos tres hoyos —y embocar un putt para bogey de 25 pies en el hoyo 15— para terminar con 68.

Sepp Straka tuvo ocho birdies en su ronda de 64, también acompañado por Nico Echavarria y Victor Perez en la cima de la tabla de posiciones junto a Knapp. Otros cuatro jugadores están un golpe detrás, mientras que Scottie Scheffler tuvo que conformarse con un 67, a tres golpes de los líderes.

Knapp está entre aquellos que no se han clasificado para el Abierto Británico la próxima semana en Royal Portrush. El Open está ofreciendo plazas a los tres mejores jugadores en The Renaissance Club que aún no están en el campo.

Su itinerario actual es salir el lunes hacia Boston y luego a su hogar en California.

Perez tampoco está listo para Portrush. Hizo birdie en tres de sus últimos cuatro hoyos, terminando con un putt para birdie de 25 pies en el hoyo 18 que jugó contra el viento.

Scheffler, quien se perdió el Abierto de Escocia el año pasado para pasar más tiempo en casa con su hijo recién nacido, jugó por la mañana y comenzó con un águila de 30 pies. Se dio muchas oportunidades el resto del camino, pero no logró embocar suficientes birdies dentro de los diez pies.

Hubo algunos errores, pero por lo demás muy poco estrés.

McIlroy calculó que estaba al 80% de donde quería estar antes de su regreso a casa a Irlanda del Norte la próxima semana. Luchó con el viento, particularmente desde el tee, golpeando solo cuatro de 13 fairways.

Un golpe desde el tee aterrizó justo antes de un muro en el hoyo 5, obligándolo a jugar de lado hacia el fairway. Otro encontró un búnker en el 15. McIlroy intentó con un hierro nueve para superar un borde empinado y falló. Sacó la siguiente, golpeó un wedge que rodó por la parte trasera del green y embocó un putt de bogey de 25 pies para limitar el daño.

Hizo birdie en los últimos tres hoyos —un putt de dos en el par cinco del 16, un putt de 25 pies en el 17 y un birdie final desde 20 pies— para salvar una puntuación razonable. También con 68 terminó Xander Schauffele, el campeón defensor del Abierto Británico, quien jugó junto a él.

