Jake Moody llega a Commanders desde el equipo de práctica de Bears para reemplazar a Matt Gay

El pateador Matt Gay fue liberado por los Commanders el lunes, un día después de fallar dos intentos de gol de campo en una derrota en tiempo extra 16-13 ante los Dolphins de Miami en España, y una persona con conocimiento de la situación le dijo a LA NACION que Washington lo reemplazó al firmar a Jake Moody del equipo de práctica de los Bears de Chicago.

La persona habló con LA NACION bajo condición de anonimato porque los Commanders no anunciaron la incorporación de Moody.

La actual racha de seis derrotas al hilo de Washington comenzó con una derrota 25-24 contra Chicago el 13 de octubre que terminó con Moody haciendo un gol de campo de 38 yardas para los Bears en la última jugada. Ese fue el primer juego de Moody con Chicago después de que los 49ers de San Francisco lo cortaran por fallar dos patadas en la semana uno de esta temporada.

Fue una selección de tercera ronda del draft por los 49ers en 2023 y jugó para ellos en un Super Bowl.

El domingo, Gay envió desviado a la derecha un intento de 56 yardas en los últimos segundos del cuarto período que habría roto un empate 13-13 con Miami y, con toda probabilidad, le habría dado a Washington (3-8) una victoria muy necesaria. También falló un intento de 51 yardas más temprano en el juego.

El entrenador Dan Quinn dijo en una videollamada con reporteros el lunes que él y el gerente general Adam Peters se reunieron con Gay para darle la noticia.

Peters firmó a Gay con un contrato de US$4,35 millones garantizados en abril.

"Un tipo realmente bueno. Así que, sí, realmente, decepcionado de que no haya funcionado. Simplemente sentimos que este es el cambio que necesitábamos", dijo Quinn sobre Gay.

"Simplemente no estamos haciendo esas patadas; no solo las de ayer. Queremos ver el panorama general de las cosas", dijo Quinn. "En esa posición, el rendimiento — tienes que tenerlo."

Washington está entrando en su semana de descanso y no jugará de nuevo hasta recibir a los Broncos de Denver (9-2) el 30 de noviembre.

Gay hizo 13 de 19 intentos de gol de campo esta temporada, una tasa de precisión del 68,4% que fue peor que la de todos menos dos pateadores en la NFL. Los fallos del domingo hicieron que Gay tuviera cuatro de nueve en intentos de 50 yardas o más en una liga donde esa distancia es casi automática para muchos.

