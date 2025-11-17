Jake Paul se enfrentará al excampeón de peso pesado de boxeo Joshua en Miami en diciembre

17 nov (Reuters) - Jake Paul, el youtuber que se ha dedicado al boxeo, luchará contra el excampeón unificado de los pesos pesados Anthony Joshua en un combate profesional a ocho asaltos el 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, anunció el lunes Most Valuable Promotions.

Joshua, de 36 años y dos veces poseedor de los cinturones de la OMB, la AMB y la FIB, sería el rival más laureado al que se haya enfrentado Paul en su carrera.

El evento se retransmitirá en todo el mundo a través de Netflix y supone la segunda aparición en directo de Paul, de 28 años, en la plataforma de streaming, tras su victoria del año pasado sobre Mike Tyson.

"Esto no es una simulación de IA. Esto es el Día del Juicio Final. Una pelea profesional de peso pesado contra un campeón mundial de élite en su mejor momento", dijo Paul en un comunicado, prometiendo que pondrá a dormir al "Goliat británico".

"Cuando venza a Anthony Joshua, todas las dudas desaparecerán y nadie podrá negarme la oportunidad de luchar por un título mundial. A todos los que me odian, esto es lo que querían. A la gente del Reino Unido, lo siento".

Joshua, medalla de oro olímpico en 2012 y dos veces campeón del mundo unificado, tiene un récord de 28-4 con 25 nocauts.

Sin embargo, perdió dos veces contra Oleksandr Usyk y fue noqueado por Daniel Dubois en septiembre del año pasado en un combate por el título de peso pesado de la FIB, su última pelea profesional.

Joshua aseguró que "no habrá piedad" cuando suba al ring para enfrentarse a Paul.

"Me he tomado un tiempo de descanso y vuelvo con un mega espectáculo. Es una gran oportunidad para mí (...) Les guste o no, estoy aquí para hacer números masivos, tener grandes combates y batir todos los récords mientras mantengo la calma y la serenidad", dijo.

"Recuerden mis palabras, verán a muchos más peleadores aprovechar estas oportunidades en el futuro. Estoy a punto de reventar Internet en la cara de Jake Paul".

Reporte de Rohith Nair en Bengaluru