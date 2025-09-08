Jake Tonges atrapa un pase desviado y los 49ers vencen a los Seahawks 17-13

SEATTLE (AP) — El tercer ala cerrada Jake Tonges atrapó un pase desviado para un touchdown con 1:34 restantes, y los 49ers de San Francisco se recuperaron para una victoria de 17-13 en el partido inaugural de la temporada contra los Seahawks de Seattle el domingo.

Tonges entró al juego sin haber atrapado nunca un pase en la NFL. Terminó con tres recepciones en sustitución del All-Pro lesionado George Kittle y atrapó un balón 50-50 de un Brock Purdy en movimiento para una anotación de cuatro yardas. El esquinero de los Seahawks, Riq Woolen, tocó el balón, pero rebotó en él y Tonges lo atrapó.

Jake Moody convirtió el punto extra para poner a los Niners arriba por cuatro, una conversión crítica dado que falló dos goles de campo anteriormente.

Sam Darnold movió a los Seahawks a una posición para ganar su debut con la franquicia, conectando con Jaxon Smith-Njigba para 40 yardas hasta la yarda 14 de San Francisco. Pero en segunda oportunidad desde la yarda nueve, Nick Bosa le quitó el balón a Darnold para asegurar el juego.

Purdy completó 26 de 35 pases para 277 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones, mejorando a 4-0 como titular en Lumen Field. Darnold completó 16 de 23 para 150 yardas, con Smith-Njigba como su objetivo favorito por mucho. Tuvo nueve recepciones para 124 yardas.

Kittle atrapó un pase de TD de siete yardas de Purdy en el primer cuarto, pero salió en el segundo con una lesión en el tendón de la corva. La carrera de una yarda de Zach Charbonnet a principios del segundo cuarto empató el juego a siete, y los Seahawks tomaron la delantera con un gol de campo de 48 yardas de Jason Myers con dos segundos restantes en la primera mitad.

Myers conectó nuevamente desde 37 yardas para poner a Seattle adelante 13-10 con 3:24 restantes en el juego.

Christian McCaffrey fue productivo para los Niners con nueve recepciones para 73 yardas y 22 acarreos para 69 yardas. Ricky Pearsall tuvo cuatro recepciones para 108 yardas para liderar el delgado cuerpo de receptores de San Francisco.