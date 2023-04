Jakub Jankto no volverá a jugar esta temporada con el Sparta de Praga: "Mi salud mental no me permite seguir"

El futbolista checo Jakub Jankto ha anunciado este jueves que no volverá a jugar esta temporada con el Sparta de Praga para centrarse en sus problemas de salud mental que no permiten "seguir", después de un año en el que "se han acumulado muchas cosas", por lo que ha decidido "bajar el ritmo".

"En los últimos años, especialmente en el último, se han acumulado tantas cosas a mi alrededor que es mejor bajar el ritmo y pensar en mi salud. Desde los 18 años toda mi vida ha girado en torno al fútbol, que me ha dado mucho", escribió el futbolista en sus redes sociales.

El jugador, de 27 años y cedido en el Sparta de Praga por el Getafe, reconoció en febrero que era homosexual y este martes se vio implicado en un accidente de tráfico. Este último incidente le llevó a reunirse con el club, y ambas partes acordaron, de mutuo acuerdo, que Jankto dejara la disciplina del primer equipo. "Lamento que mi salud y estado mental no me permiten continuar la búsqueda de los títulos", avanzó.

"Ni siquiera puedo encontrar palabras para lo mucho que dar las gracias. Gracias a todos los jugadores, entrenadores y aficionados, y el de todas las personas que me rodean, incluidos los medios de comunicación", concluyó el mensaje de Jankto.

En un comunicado emitido por el Sparta, el club informó de que Jankto "no estará a disposición" del primer equipo del Sparta de Praga "ni de su entrenador, Brian Priske, para entrenamientos o partidos". "Se decidió que Jakub Jankto no participará en los entrenamientos con el primer equipo y se concentrará en su situación personal", expresó la entidad, que pidió a los medios "que no interfieran en la vida personal" del jugador.

Europa Press