Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr. y Paolo Banchero lideran a Estados Unidos para el próximo Mundial

El base Jalen Brunson, el ala-pívot Jaren Jackson Jr. y el alero Paolo Banchero encabezan la lista de 12 jugadores con los que la selección de baloncesto de Estados Unidos afrontará el próximo Mundial en categoría absoluta, que se disputará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia.

USA Basketball, máximo ente federativo del básquet estadounidense, publicó este jueves la convocatoria de su nuevo 'Dream Team' con: Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Josh Hart (New York Knicks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Cameron Johnson (Brooklyn Nets), Walker Kessler (Utah Jazz), Bobby Portis (Milwaukee Bucks) y Austin Reaves (Los Angeles Lakers).

Así, Jalen Brunson comandó la pasada temporada a los New York Knicks hasta las semifinales de la Conferencia Este, donde el equipo de Manhattan fue eliminado por los Miami Heat con un 2-4 en el cómputo global de la serie. Por su parte, los Heat alcanzaron las Finales de la NBA, quedando subcampeones tras perder contra Denver Nuggets (4-1).

Mientras tanto, Jaren Jackson Jr. ganó el premio al Mejor Defensor del Año 2022/23. De esta forma, se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en conseguir este galardón, tras Dwight Howard en 2009, y también el segundo de los Memphis Grizzlies; se unió en ese palmarés al español Marc Gasol, que se lo llevó en el 2013.

Además, Paolo Banchero es el vigente Rookie del Año. No en vano, firmó su gran primera temporada con los Orlando Magic promediando 20 puntos, 6,9 rebotes y 3,7 asistencias por partido. Al ser convocado ya por EE.UU., y pese a tener también nacionalidad italiana, se han esfumado las opciones de que juegue con la selección transalpina.

