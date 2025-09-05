Jalen Carter, de Eagles, expulsado por escupir a Dak Prescott, de Cowboys

FILADELFIA (AP) — El tackle defensivo de los Eagles de Filadelfia, Jalen Carter, fue expulsado por escupir al quarterback de Dallas, Dak Prescott, momentos después de que su equipo tuviera una celebración por haber ganado el pasado Super Bowl.

El castigo llegó seis segundos después del inicio del partido inaugural de la temporada de la NFL el jueves por conducta antideportiva. Los Eagles recibieron además una penalización de 15 yardas antes del primer saque desde la línea de golpeo, y los Cowboys anotaron en la primera serie ofensiva con una carrera de touchdown de una yarda de Javonte Williams.

Prescott y Carter intercambiaron palabras después del saque inicial, y Carter escupió en la camiseta de Prescott antes de retroceder. Prescott rápidamente señaló a un oficial cercano, quien lanzó la bandera y expulsó a Carter. Los aficionados abuchearon mientras Carter se retiraba lentamente, sosteniendo su casco en las manos detrás de su espalda.

Los Eagles seleccionaron a Carter de Georgia con la novena selección general en el draft de 2023.

El jugador de 24 años rápidamente se ha convertido en uno de los mejores linieros defensivos y jugó un papel clave en ayudar a los Eagles a ganar el Super Bowl la temporada pasada.

Esta semana, el coordinador defensivo Vic Fangio elogió la intensidad que Carter aportó a la unidad.

“No sé si la palabra 'agresividad' es la correcta”, dijo Fangio. “Solo creo que tiene que jugar con la mentalidad adecuada para alcanzar su potencial, o acercarse a alcanzarlo. Solo tiene que estar atento a los detalles, jugar con gran esfuerzo y estar enfocado”.

Ahora parece que no pudo mantenerse enfocado lo suficiente en el partido inaugural para participar en una jugada defensiva.

El valor de Carter en el draft de 2023 disminuyó debido a su papel en un accidente automovilístico fatal en la universidad que mató a un compañero de equipo, el liniero ofensivo Devin Willock, y a un miembro del personal de reclutamiento de Georgia, Chandler LeCroy.

A Carter se le otorgó un año de libertad condicional y fue multado con US$1000 después de declararse no culpable de los cargos menores de conducción imprudente y carreras relacionadas con el accidente.

Los Eagles sintieron que tenían el liderazgo veterano adecuado y el tipo de entorno profesional que podría ayudarlo a prosperar y dejar atrás los problemas fuera del campo.

El gerente general de los Eagles, Howie Roseman, dijo durante el campamento de entrenamiento el mes pasado que Carter se había convertido en una fuerza.

“Jalen ha demostrado lo dominante que puede ser como jugador”, dijo. “Cuando tienes a ese tipo y cuando los linieros ofensivos defensivos se deslizan hacia ese tipo, crea oportunidades para los jugadores que están a su lado. Tienes que contar con él. Si vas a bloquearlo uno a uno, tiene una gran oportunidad de ganar esos enfrentamientos.

Quiero decir, es ese tipo de jugador y es un jugador especial”.

