Jalen Carter espera sanción de una NFL que prioriza el juego limpio

La NFL dejó claro antes de la temporada que la deportividad sería un punto de énfasis.

Jalen Carter proporcionó el primer ejemplo de mala conducta. Ahora espera las sanciones de la liga.

Con decenas de millones viendo a los Eagles de Filadelfia, reinantes campeones del Super Bowl, enfrentarse a los Cowboys de Dallas, sus acérrimos rivales de división, Carter escupió a Dak Prescott seis segundos después del inicio del partido inaugural de la temporada el jueves por la noche.

El tackle defensivo de 24 años, segundo equipo All-Pro la temporada pasada, fue expulsado del duelo, privando a los Eagles de su mejor jugador defensivo. De todas formas, ganaron 24-20.

Se espera una multa y una suspensión es una posibilidad, aunque el arrepentimiento de Carter después del juego y el precedente deberían ayudar a su caso. Los jugadores han sido multados por escupir a los oponentes en el pasado, pero no parece existir un caso en el que alguien haya sido suspendido por hacerlo. Carter apelaría cualquier suspensión mediante la Asociación de Jugadores de la NFL, por lo que sería difícil que tal penalización se mantuviera considerando las medidas disciplinarias previas de la liga.

Expulsar a Carter fue una decisión fácil para los oficiales, quienes han sido instruidos por la liga para mantener el orden.

Se informó a los equipos que no habría tolerancia para gestos antideportivos o inapropiados. A los jugadores se les mostró un video en el que el ejecutivo de la liga Troy Vincent, seis veces Pro Bowl como cornerback durante su carrera como jugador, declara: “Respeta a tu oponente, respeta a tus compañeros de equipo y cumple con lo que dicen los árbitros".

Escupir a Prescott fue la máxima señal de falta de respeto por parte de Carter.

“No sé cómo puedes hacer eso como hombre, en primer lugar”, afirmó Tony Dungy, el entrenador miembro del Salón de la Fama, en la transmisión de la cadena NBC. “Pero luego dejar a tus compañeros de equipo, eso es indescriptible”.

Rodney Harrison, quien fue un safety All-Pro en dos ocasiones durante una carrera de 15 años con los Chargers y Patriots, lo calificó como algo “muy egoísta y muy irrespetuoso”.

Carter ha demostrado previamente un patrón de mala disciplina.

Fue penalizado tres veces por rudeza innecesaria la temporada pasada y también fue enviado a la banca para comenzar un juego a raíz de una medida disciplinaria tomada por el entrenador Nick Sirianni.

Una de las penalizaciones de Carter en un juego contra Pittsburgh en diciembre pasado llevó a Sirianni a tener una conversación acalorada con el entrenador de la línea defensiva, Clint Hurtt, quien se paró frente al jugador en la línea lateral cuando el entrenador se le acercó.

Carter también recibió una multa de US$17.445 por propinar un golpe con la mano abierta a la cabeza de Tyler Biadasz, centro de los Commanders de Washington, en el juego de campeonato de la NFC.

Los Eagles solo estuvieron en posición de seleccionar a Carter en 2023 con la novena selección general porque varios equipos lo pasaron por alto debido a que estuvo involucrado en un accidente automovilístico fatal en la universidad que mató a un compañero de equipo, el lineman ofensivo Devin Willock, y a un miembro del personal de reclutamiento de Georgia, Chandler LeCroy.

Carter recibió un año de libertad condicional y una multa de US$1000 después de declararse no culpable de los cargos menores de conducción imprudente y exceso de velocidad.

La expulsión de Carter debería haber enviado un mensaje a ambos equipos de que la liga se toma en serio que los árbitros hagan cumplir la deportividad.

Eso no detuvo a Nolan Smith Jr. de Filadelfia de recibir una penalización por provocación por pararse sobre Miles Sanders y flexionar después de detenerlo por una pérdida en una jugada de carrera.

“No hay lugar en el juego para pararse sobre tu oponente”, dijo Vincent en el video que se envió a los equipos antes de la temporada.

Sirianni abordó las faltas personales de su equipo después del juego.

“Quiero que estos chicos jueguen con gran energía, gran tenacidad mientras lo hacen dentro de las reglas del juego”, dijo. “Sé que tuvimos una con Nolan y una con JC, y eso crea campos cortos para una ofensiva. Nuevamente, queremos estar allí. Queremos tener gran energía, tenacidad, todas esas cosas diferentes, pero tenemos que hacerlo dentro de las reglas del juego, y abordaremos eso. Pasaremos por eso, pero tenemos que mejorar en ese escenario. Necesitamos a ese tipo en el campo. Es un jugador realmente bueno”.

Carter se acercó a Prescott después de que el mariscal de campo se había levantado en el grupo, se paró entre dos de sus lineman y escupió en el suelo en dirección a Carter, quien estaba a varios metros de distancia.

“Él estaba provocando, tratando de molestar a (el guard de los Cowboys) Tyler Booker”, dijo Prescott. “Solo lo estaba mirando. Estaba aquí junto a los dos linieros y supongo que necesitaba escupir, y no iba a escupir sobre mis lineman y simplemente escupí hacia adelante. Diría que él estaba atrás y fue en ese sentido y él dice: ‘¿Estás tratando de escupirme?’ En ese momento, sentí que me estaba insultando. No escupiría a alguien. ‘Estoy seguro de que no estoy tratando de escupirte’”.

Carter expresó remordimiento por sus acciones.

“Fue un error que ocurrió de mi parte.

“No volverá a suceder”, dijo. “Me siento mal por mis compañeros de equipo y los fanáticos”.

Carter tiene un contrato de novato totalmente garantizado de cuatro años por un valor de aproximadamente US$21,8 millones. Su desempeño en el campo lo perfila para una extensión de contrato que podría promediar más de US$40 millones por temporada.

Puede permitirse otra multa, pero escupir a Prescott hizo más daño a la imagen de Carter.

