Jalen Coker se consolida como receptor confiable para Bryce Young en Carolina

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El quarterback de Carolina, Bryce Young, cuenta con un dúo confiable de receptores jóvenes para trabajar de cara a la próxima temporada, aunque no es el dúo que los Panthers esperaban.

La aparición de Jalen Coker hacia el final de la temporada como el receptor número dos del equipo, junto a la estrella emergente y candidato al Novato Ofensivo del Año de la AP, Tetairoa McMillan, trae esperanza al juego aéreo, que ocupa el puesto 26 en la liga.

Coker logró cuatro touchdowns en los últimos seis partidos de la temporada regular de Carolina y alcanzó máximos en su carrera con nueve recepciones y 134 yardas contra los Rams de Los Ángeles en el juego de comodines de la NFC el sábado, incluyendo una recepción de touchdown de ventaja de Young con 2,5 minutos restantes en el juego.

Los Panthers (8-10) perdieron 34-31 ante los Rams y fueron eliminados de los playoffs.

Sin embargo, la capacidad de Coker para realizar jugadas importantes ha ayudado a solidificar un juego aéreo que luchó durante la mayor parte de la temporada.

Los Panthers esperaban que Xavier Legette, selección de primera ronda del draft de 2024, fuera un receptor titular, pero ha sido una decepción hasta ahora y Coker ha aprovechado la oportunidad.

Coker, firmado como agente libre novato no reclutado en 2024, jugó el 88% de las repeticiones ofensivas del equipo contra los Rams en comparación con el 40% de Legette.

“Jalen y T-Mac (McMillan) produjeron para nosotros de una manera increíble, y la química con Bryce ciertamente ha crecido y van a tener la primera oportunidad de estar ahí para comenzar. Quieres a esos chicos en el campo por el impacto que han tenido”, señaló el entrenador de los Panthers, Dave Canales.

Lo que esto significa para Legette está por verse.

Terminó su segunda temporada en la NFL con solo 35 recepciones para 363 yardas y tres touchdowns, mientras que Coker tuvo 33 recepciones para 394 yardas y tres touchdowns a pesar de perderse los primeros seis juegos de la temporada por una lesión y tener que abrirse camino en la alineación.

Canales dijo que todavía tiene fe en Legette, agregando que “solo necesita seguir esforzándose” y construyendo su relación con Young.

Ejiro Evero probablemente regresará

A pesar de supervisar una unidad que tuvo problemas el sábado con la temporada en juego, parece que el coordinador defensivo Ejiro Evero estará de regreso la próxima temporada.

Después de que el touchdown de Coker le diera a los Panthers una ventaja de 31-27, los Panthers, que eran desvalidos por 10,5 puntos, solo necesitaban mantener a los Rams fuera de la zona de anotación para lograr la sorpresa.

En cambio, Stafford movió a los Rams por el campo con relativa facilidad contra la defensa de zona de Carolina, completando seis de siete pases para 71 yardas antes de conectar con Colby Parkinson con 38 segundos restantes para el marcador ganador.

Carolina terminó la temporada en el puesto 18 en defensa en la NFL, una mejora respecto a la temporada anterior, pero tuvo problemas para salir del campo en tercera oportunidad, terminando en el puesto 31 entre 32 equipos.

Cuando se le preguntó si planeaba mantener a Evero como coordinador, Canales dijo “absolutamente, sí, al 100%”, agregando que tiene “completa fe” en él.

“Me encanta la forma en que ha llevado a este grupo a jugar fútbol de calidad juntos. Me encanta nuestro esquema, me encanta lo que hacemos allí, y lograr que nuestros chicos jueguen juntos cuando ejecutamos este esquema, es realmente difícil jugar contra nosotros, y los chicos han encontrado una manera de jugar juntos, comunicarse juntos” señaló Canales.

El futuro de Dowdle

Los Panthers obtuvieron una gran producción a principios de la temporada del corredor Rico Dowdle tras una lesión del titular Chuba Hubbard. Dowdle tuvo tres juegos con al menos 130 yardas por tierra, incluyendo una actuación de 206 yardas contra Miami en camino a su segunda temporada consecutiva de 1000 yardas.

Pero el tiempo de juego de Dowdle disminuyó drásticamente en la segunda mitad de la temporada regular, pasando de ser el corredor principal a compartir acarreos con Hubbard.

El sábado, quedó claro que Hubbard había recuperado su lugar como el corredor principal, llevando el balón 13 veces para 46 yardas y dos touchdowns, mientras que Dowdle tuvo solo cinco acarreos para nueve yardas.

Dowdle dejó claro el domingo que siente que es más productivo cuando recibe la mayor parte de los acarreos e insinuó que considerará mudarse cuando llegue al mercado de agentes libres esta temporada baja.

“Realmente no tengo una respuesta para esa pregunta si quiero volver o no. Solo voy a ver cómo van las cosas”, dijo Dowdle.

Puede ser una decisión mutua. Los Panthers todavía creen que Jonathon Brooks, selección de segunda ronda del draft de 2024, puede ser un gran factor en el juego terrestre si puede recuperarse de una segunda lesión importante que lo mantuvo fuera esta temporada pasada.

El equipo también reclutó a Trevor Etienne en la cuarta ronda este año pasado y podría ver un papel aumentado la próxima temporada si Dowdle no regresa.

Otros agentes libres

Se espera que el fondo del roster de los Panthers experimente una revisión significativa esta temporada baja.

Junto con Dowdle, los Panthers tienen 19 agentes libres sin restricciones, pero 14 de ellos son reservas o especialistas en equipos especiales. Dowdle, los linebackers DJ Wonnum y Christian Rozeboom, el safety Nick Scott y el liniero ofensivo Austin Corbett son los únicos titulares regulares que se convertirán en agentes libres sin restricciones, aunque la mayoría de ellos se consideran reemplazables.

El gerente general Dan Morgan ha puesto énfasis en desarrollar jugadores jóvenes y mejorar la profundidad del equipo desde su llegada.

Actualización de lesiones

El tackle izquierdo Ickey Ekwonu, la selección número seis del draft de 2022, sufrió una lesión significativa en la rodilla el sábado, dejando en duda su disponibilidad para la próxima temporada.

Con el tiempo de recuperación de Ekwonu siendo de seis a 12 meses dependiendo de la gravedad de la lesión, Canales admitió que los Panthers necesitarán mirar el draft de la NFL y la agencia libre para un posible reemplazo.

Los Panthers ejercieron la opción del quinto año en el contrato de Ekwonu en abril, y contará con 17,56 millones bajo el tope salarial.

Ese dinero está garantizado, independientemente de si Ekwonu juega en 2026. Es posible que el equipo busque extender su contrato a pesar de la lesión en un esfuerzo por distribuir su salario en los próximos años y reducir el impacto en el tope salarial de este año.

Número clave

Los Panthers no han ganado un juego de playoffs desde que capturaron el campeonato de la NFC en 2015.

Próximos pasos

Los Panthers tienen la selección número 19 en el draft de 2026 y tienen más espacio disponible en el tope salarial (28 millones) para gastar en 2026 que cualquiera de sus contrapartes de la NFC Sur. Si bien sus necesidades son muchas, mejorar el frente defensivo es una prioridad.

Carolina también podría necesitar un ala cerrada dinámico que atrape pases. Los cinco alas cerradas de Carolina se combinaron para atrapar 92 pases para 798 yardas y cinco touchdowns. Tommy Tremble lideró con 27 recepciones para 249 yardas y dos touchdowns.

