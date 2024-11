Jalen Green anota 21 puntos en victoria de Rockets 111-103 sobre Clippers

HOUSTON (AP) — Jalen Green anotó 21 puntos, mientras que Amen Thompson y Tari Eason agregaron 18 cada uno para llevar el miércoles a los Rockets de Houston a una victoria de 111-103 sobre los Clippers de Los Ángeles en el inicio de una serie de dos partidos.

Los Rockets iban perdiendo por 11 al principio, pero se fueron al descanso con una ventaja de cinco unidades. Utilizaron una gran racha al final del tercer periodo y al comienzo del cuarto para aumentar la ventaja a 19.

Los Clippers respondieron con seguidilla de 9-2 para reducir la ventaja a cuatro con aproximadamente 90 segundos restantes, pero Alperen Sengun realizó una clavada seguida de un bloqueo espectacular en el otro extremo para asegurar la tercera victoria consecutiva de Houston.

James Harden totalizó 19 tantos para los Clippers, quienes perdieron por segunda vez consecutiva después de ganar cuatro encuentros al hilo. Acertó 3 de 4 triples en el primer cuarto pero falló los cuatro intentos después de eso. Se acercó a tres de empatar a Ray Allen (2,973) por la segunda mayor cantidad de triples en la historia de la NBA, detrás de Stephen Curry (3,779).

Los Clippers han tenido dificultades defensivas en los últimos dos partidos y ciertamente se beneficiarían del regreso de Kawhi Leonard, quien no ha jugado esta temporada mientras rehabilita su rodilla derecha. No hizo este viaje y no está claro cuándo hará su debut en la temporada.

Los equipos se enfrentan nuevamente en Houston el viernes por la noche.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP