Jalen Hurts y Eagles pactan extensión de 255 millones

FILADELFIA (AP) — Jalen Hurts está por firmar uno de los contratos más jugosos de la historia de la NFL tras pactar una extensión de cinco años por 255 millones de dólares con los Eagles de Filadelfia, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la negociación. El acuerdo incluye un monto garantizado 179,3 millones garantizados.

Los Eagles anunciaron el lunes que el “QB1 se queda" pero no se dieron a conocer los detalles contractuales, según la persona que habló con AP bajo la condición de no ser identificada dado que el acuerdo aún no había sido finalizado.

Hurts recibe recompensa tras una temporada en la que se estableció como quarterback titular de los Eagles. Fue finalista para el premio al Jugador Más Valioso de AP y llevó a Filadelfia al Super Bowl, donde perdieron ante los Chiefs de Kansas City.

“El líder sigue en Filadelfia”, tuitearon los Eagles. “Hemos pactado con Jalen para una extensión de 5 años hasta la temporada de 2028”.

Hurts, de 24 años, apunta a cobrar 51 millones por temporada. Únicamente Deshaun Watson (230 millones) y Kyler Murray (189,5 millones) habían recibido más dinero en un contrato.

Hurts se destacó en el Super Bowl con una actuación récord. Lanzó para 304 yardas y un touchdown, corrió para 70 yardas y tres anotaciones, además de empatar el juego con una conversión de dos puntos.

Filadelfia tuvo foja de 14-1 en los juegos que fue titular. Acumuló 3.701 yardas en pases, 760 yardas en acarreos y un total de 35 touchdown en la temporada regular.

Bajo la dirección del entrenador en jefe Nick Sirianni, los Eagles quedaron como primeros preclasificados de la NFC, vencieron a los Giants de Nueva York en los playoffs y a los 49ers de San Francisco en la final de conferencia.

Los Eagles perdieron los dos encuentros que Hurts no pudo disputar al final de la campaña debido a una distensión en el hombro derecho.

La franquicia sorprendió cuando tomó a Hurts, procedente de Oklahoma, en la segunda ronda del draft en 2020. Tenían a Carson Wentz como el titular firme como mariscal de campo y tenían otras necesidades más imperiosas.

Hurts iba a ser el suplente de Wentz, pero acabó quitándole el puesto y se transformó en uno de los quarterbacks jóvenes más brillantes de la NFL.

