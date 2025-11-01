Jamaica instalará hospitales de campaña tras el paso de Melissa

Jamaica instalará varios hospitales de campaña en el oeste de la isla caribeña para atender la destrucción causada por el paso del devastador huracán Melissa, uno de los más potentes jamás registrados, anunció el sábado el ministro de salud.

Cuatro días después de que Melissa golpeó con toda su fuerza el occidente de Jamaica, el saldo de víctimas mortales comunicado por las autoridades sigue siendo de 19. Sin embargo, en rueda de prensa, el ministro de Salud Christopher Tufton dijo: "Imagino que debe ser más (...), porque todavía hay lugares a los que nos ha resultado difícil llegar".

Ante los daños sufridos por hospitales en el oeste del país, sobre la costa sur y norte, el gobierno desplegará varios hospitales de campaña en los próximos días y semanas.

Los nosocomios del oeste del país sufrieron fuertes daños, en particular destrozos e inundaciones que afectaron el material hospitalario.

El primero será instalado en Black River, la capital de la provincia más gravemente afectada por Melissa.

"Se espera que el hospital llegue mañana (domingo) y, de inmediato, comenzaremos la instalación", indicó el ministro.

"Vendrá totalmente equipado, incluyendo un quirófano y otros equipos de diagnóstico, además de personal para apoyar al equipo local", agregó. "Esperamos que el hospital esté operativo durante la próxima semana".

Seguirán otros hospitales de campaña adicionales, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud, España, Canadá e India, según el funcionario.

"Tendremos dos, posiblemente tres hospitales de campaña adicionales", que podrían ser instalados más al oeste y en la costa norte, estimó el ministro.

Melissa, que causó cerca de 50 muertos en el Caribe, devastó regiones enteras de Jamaica e inundó Haití y Cuba durante su recorrido de varios días por la región.

El huracán ha sido el más potente en tocar tierra en 90 años y golpeó Jamaica el martes como un fenómeno de categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos de unos 300 km/h.

