Jamaica nombra DT a Rudolph Speid para encarar repechaje intercontinental a Copa del Mundo

21 nov - La Federación de Fútbol de Jamaica (JFF) designó el viernes a Rudolph Speid como director técnico de la selección para encarar el repechaje intercontinental en el que buscará su pase a la Copa del Mundo 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El estratega jamaicano Speid sustituye a Steve McClaren, quien dimitió como seleccionador de los "Reggae Boyz" a pesar de alcanzar la repesca tras empatar el martes 0-0 ante Curazao en la última jornada de la eliminatoria de la Concacaf, en la que clasificaron al Mundial las selecciones de Panamá, Curazao y Haití. La otra selección de la Concacaf que disputará el repechaje intercontinental es Surinam.

"Rudolph Speid ha sido designado como entrenador principal desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026", informó la JFF en un comunicado.

"Este nombramiento se ha realizado para garantizar la continuidad en la preparación y el rendimiento del equipo. La JFF mantiene su compromiso de apoyar a los Reggae Boyz y garantizar que el equipo esté bien posicionado para el éxito en sus próximos compromisos", agregó.

El repechaje intercontinental se disputará del 26 al 31 de marzo en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, que también serán sedes de la Copa del Mundo.

Jamaica jugará el 26 de marzo ante Nueva Caledonia en el estadio Akron de Guadalajara. El ganador de esa serie enfrentará, cinco días después, a República del Congo en la final que definirá uno de los boletos al Mundial.

Speid, de 61 años, fue técnico del club Cavalier, con el que fue campeón de la Liga Premier de Jamaica en las temporadas 2020-2021, 2023-2024 y 2024-2025. También conquistó la Copa del Caribe en 2024. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)