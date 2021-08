Jamaicana thompson-herah completa doblete de la velocidad con oro en los 200 mts

Por Sudipto Ganguly

TOKIO, 3 ago (Reuters) - La atleta Elaine Thompson-Herah completó el martes un segundo doblete olímpico consecutivo en las pruebas de la velocidad al ganar los 200 metros planos con un tiempo de 21,53 segundos, el segundo más rápido de la historia.

La jamaicana controló la carrera desde el principio y fue una clara ganadora, pero la namibia Christine Mboma, de 18 años, tuvo un sorprendente sprint en los 30 metros finales para recuperar cuatro puestos y llevarse la plata con marca de 21,81.

Thompson-Herah, de 29 años, corrió en 21,66 para ganar su semifinal. Pero, en una tarde cálida y húmeda en el Estadio Olímpico, fue todavía más veloz en la lucha por el oro.

La jamaicana, que ganó los 100 metros el sábado, se convirtió en la primera mujer que defiende con éxito el doblete de velocidad, y además batió el récord nacional de Merlene Ottey.

"Dios mío, este día es increíble, que haya podido completar otro doblete. No lo puedo creer", dijo la jamaicana, añadiendo que su cuerpo necesita un descanso urgente.

"Es increíble volver a ganar dos oros. He tenido una semana dura. No he dormido después de la final de los 100 metros. Tuve que esforzarme mucho para ganar los 200 metros. Es una nueva marca personal y un récord nacional. Estoy muy, muy contenta".

La estadounidense Gabby Thomas, que tenía el mejor tiempo de la temporada con 21,61 segundos antes de la final, se quedó con el bronce con marca de 21,87 segundos, superando por poco a la medallista de plata de los 100 metros Shelly-Ann Fraser-Pryce. (Reporte de Sudipto Ganguly/Mitch Phillips; Editado en español por Javier Leira)

