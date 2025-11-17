Ja'Marr Chase, receptor de Bengals, suspendido por la NFL por escupir a Jalen Ramsey

El receptor abierto de los Bengals de Cincinnati, Ja'Marr Chase, fue suspendido sin sueldo por un juego el lunes por escupir al esquinero de los Steelers de Pittsburgh, Jalen Ramsey.

Chase escupió a Ramsey durante un enfrentamiento en el cuarto cuarto del partido del domingo. Ramsey agarró a Chase por la máscara facial y lo golpeó, lo que resultó en la expulsión de Ramsey.

Al anunciar la suspensión, la NFL dijo que Chase fue sancionado bajo una regla que se aplica a "cualquier acto que sea contrario a los principios generalmente entendidos del espíritu deportivo".

Chase negó haber escupido después de la derrota de los Bengals por 34-12, pero una estación de televisión de Cincinnati tenía un video del incidente. Chase no habló con los reporteros en el vestuario de los Bengals el lunes.

Cuando se le preguntó si los oficiales vieron a Chase escupir a Ramsey, el árbitro Bill Vinovich dijo a un reportero de grupo después del juego que "no vimos nada que llegara a ese nivel en absoluto".

Chase se perderá el partido en casa de los Bengals contra Nueva Inglaterra este fin de semana. Tiene derecho a apelar la suspensión.

Cincinnati tiene un récord de 3-7 y ha perdido tres partidos consecutivos.

El entrenador de los Bengals, Zac Taylor, dijo antes de que la liga anunciara la suspensión que había hablado con Chase sobre el incidente.

"Es como si estuviéramos tratando de hacer algo de esta situación. Es lo único que me ha molestado mientras estoy aquí sentado. Para un tipo en el que hemos hecho todo lo posible para construir nuestra organización alrededor, ha sido increíble. No perfecto. Yo no soy perfecto. Créeme, cometí muchos errores ayer que la gente no ve en cámara. Desafortunadamente, tendrá que asumir la responsabilidad por eso. Eso será parte de su camino", expresó Taylor.

Es la segunda vez esta temporada que la liga sanciona a un jugador por escupir. El tackle defensivo de los Eagles de Filadelfia, Jalen Carter, fue inicialmente suspendido un juego por escupir al quarterback de los Cowboys de Dallas, Dak Prescott, durante el primer cuarto del partido inaugural de la temporada el cuatro de septiembre. Carter finalmente renunció a su cheque de juego de la Semana uno, valorado en US$57.222, y evitó perder más juegos porque la expulsión ocurrió temprano en el juego y la liga aplicó eso como tiempo cumplido.

Según la base de datos de la Asociación de Jugadores de la NFL, a Chase se le descontará al menos US$448.333,33 de su salario base como resultado de la suspensión.

