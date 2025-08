Jameis Winston es 2° quarterback y Jaxson Dart es 3° en lista extraoficial de Giants

NUEVA YORK (AP) — Jameis Winston figura como el mariscal de campo suplente y Jaxson Dart como el tercero en la primera lista extraoficial de los Giants de Nueva York, dada a conocer el martes, antes del fin de semana en que el equipo comienza la pretemporada.

Winston, un veterano de 31 años, y Dart, el novato seleccionado en la primera ronda del draft y considerado el mariscal de campo del futuro, han estado alternando jugadas con los grupos ofensivos del segundo y tercer equipo durante todo el campamento de prácticas. Russell Wilson ha entrenado mientras con los otros jugadores que se perfilan como titulares.

El entrenador Brian Daboll se había negado a principios de esta semana a revelar su plan sobre quién podría jugar en el primer partido de exhibición, el sábado contra los Bills de Buffalo.

"Estamos enfocados en nosotros ahora mismo", dijo Daboll el martes en una videollamada con los reporteros. "Llegaremos a Buffalo más adelante en la semana. Lo discutiremos como cuerpo técnico y haremos lo que creemos que es mejor".

Las lesiones son parte del panorama. Los novatos Cam Skattebo y Beaux Collins han estado al margen de los entrenamientos completos del equipo, y el destacado tackle izquierdo Andrew Thomas permanece en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse mientras se recupera de una cirugía a la que se sometió en octubre por una lesión de Lisfranc en su pie derecho.

Daboll dijo que las ideas varían en cada equipo de la NFL y no cree que haya una fórmula correcta.

"¿Es una serie, son dos series, es medio partido?", dijo Daboll. "No hay sustituto para jugar. Tienes que derribar. No haces mucho (en la práctica). Algunas personas hacen algo de tacleo en vivo, pero no es mucho. No hay sustituto para un mariscal de campo cuando sabe que puede ser golpeado. No hay sustituto para un guardia ofensivo que protege la bolsa o que es duro en el juego de carrera. Así es el fútbol americano".

