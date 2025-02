Jamenei aboga por seguir desarrollando el ejército iraní tras las amenazas de trump

DUBAI, 12 feb (Reuters) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, dijo el miércoles que hay que seguir desarrollando el ejército, incluidos sus misiles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con recurrir a la fuerza contra Teherán si se negaba a negociar sobre su programa nuclear.

Jamenei habló un día después de que el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, condenó lo que calificó de "declaraciones imprudentes e incendiarias" de Trump en entrevistas con el New York Post y Fox News en las que dijo que prefería hacer un acuerdo que evite que Teherán desarrolle un arma nuclear a bombardear el país.

"El progreso no debe detenerse, no podemos estar satisfechos (con nuestro nivel actual). Digamos que antes establecimos un límite para la precisión de nuestros misiles, pero ahora creemos que ese límite ya no es suficiente. Tenemos que avanzar", dijo Jamenei, citando la necesidad de centrarse en la innovación en el ejército iraní.

"Hoy en día, nuestro poder defensivo es bien conocido, nuestros enemigos tienen miedo de esto. Esto es muy importante para nuestro país", añadió tras visitar una exposición en Teherán en la que se mostraban los últimos avances en el sector de la defensa iraní.

Teherán insiste en que su programa de misiles balísticos es puramente defensivo, pero Occidente lo considera un factor desestabilizador en una región volátil y conflictiva.

Jamenei, que el viernes dijo que las conversaciones con Estados Unidos no eran "inteligentes, sabias ni honorables", pero no mencionó a Trump en sus declaraciones del miércoles.

La semana pasada, Trump restableció su política de "máxima presión" hacia Irán, que incluye esfuerzos por reducir a cero sus exportaciones de petróleo para empujar a la República Islámica a un acuerdo que limite severamente su controvertido programa nuclear.

Las potencias occidentales sospechan desde hace tiempo que el programa de enriquecimiento de uranio de Irán es un proyecto encubierto para desarrollar material para una bomba nuclear. Irán lo niega y afirma que solo busca la energía nuclear con fines pacíficos.

(Reporte de la redacción de Dubái; edición en español de Javier López de Lérida)