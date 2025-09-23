Jamenei afirma que Irán no cederá a las presiones para cesar el enriquecimiento de uranio

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó este martes que su país no cederá a las presiones para cesar el enriquecimiento de uranio y que las conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear no tienen ningún beneficio para la República Islámica.

Estados Unidos "se ha mostrado inflexible en que Irán no debe enriquecer uranio", declaró Jamenei en un discurso televisado.

"No nos hemos rendido y no lo haremos. No hemos cedido ni cederemos a las presiones en este asunto ni en ningún otro", dijo.

El líder supremo habló después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara el viernes reimponer sanciones internacionales contra Irán por su programa nuclear, unas restricciones económicas que entrarán en vigor el domingo 28 de septiembre si no hay un acuerdo diplomático.

Para Jamenei, negociar con Estados Unidos "no solo no aporta ningún beneficio, sino que también causa un daño importante en las condiciones actuales, algunos de los cuales podrían incluso describirse como irreparables".

Irán alcanzó un acuerdo internacional en 2015 con Alemania, China, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Rusia para acotar su programa nuclear a fines civiles, a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales.

Pero en 2018, en el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos se retiró unilateralmente del pacto y reimpuso sanciones contra Teherán y progresivamente Irán se fue desligando de sus compromisos.

"No olvidemos la experiencia de estos últimos diez años", subrayó Jamenei que acusó a Estados Unidos de "incumplir constantemente sus promesas", mentir y amenazar militarmente "en cada oportunidad que se le presenta".

En la ONU, el canciller iraní, Abás Araqchi, se reunió con representantes de Alemania, Francia, Reino Unido y la UE, en un último esfuerzo para evitar el restablecimiento de las sanciones antes del plazo del domingo.

