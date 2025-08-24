Jamenei califica de "irresoluble" la cuestión de EEUU en medio del enfrentamiento nuclear

DUBÁI, 24 ago (Reuters) - El líder supremo de Irán afirmó que la situación actual con Estados Unidos es "irresoluble" y que Teherán nunca cederá a las presiones para obedecer a Washington, en medio del pulso con las potencias occidentales sobre su programa nuclear, informaron el domingo los medios estatales.

La república islámica suspendió las negociaciones nucleares con Estados Unidos después de que este país e Israel bombardearon sus instalaciones nucleares durante una guerra de 12 días en junio.

Los comentarios del ayatolá Alí Jamenei se producen después de que Irán y las potencias europeas acordaron el viernes reanudar las conversaciones para intentar reactivar por completo las negociaciones sobre el freno a las labores de enriquecimiento nuclear de Teherán.

"Quieren que Irán sea obediente a Estados Unidos. La nación iraní se opondrá con todo su poder a quienes tienen expectativas tan erróneas", declaró Jamenei.

"La gente que nos pide que no lancemos consignas contra Estados Unidos (...) que mantengamos negociaciones directas con Estados Unidos solo ve apariencias (...) Esta cuestión es irresoluble", añadió.

Francia, Reino Unido y Alemania han dicho que podrían reactivar las sanciones de Naciones Unidas si Teherán no vuelve a la mesa de negociaciones.

Los países europeos, junto con Estados Unidos, afirman que Irán está trabajando para desarrollar armas nucleares. Teherán afirma que solo está interesado en desarrollar energía nuclear.

(Reporte de Elwely Elwelly; editado en español por Carlos Serrano)