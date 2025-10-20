Jamenei dice a Trump que "siga soñando" tras afirmar que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha dicho este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "siga soñando", después de que el inquilino de la Casa Blanca reiterara sus afirmaciones sobre la destrucción de las instalaciones nucleares iraníes durante sus bombardeos contra el país en apoyo a la ofensiva lanzada en junio por Israel contra territorio iraní.

"El presidente de Estados Unidos dice estar orgulloso de bombardear y destruir la industria nuclear iraní. Que siga soñando", ha afirmado durante un discurso en el que ha afirmado que "no hay problema con que piense así" y ha subrayado que las acciones de Estados Unidos fueron "inapropiadas" y "erróneas".

Asimismo, ha criticado las sanciones estadounidenses contra Irán y ha afirmado que el objetivo de las mismas "es la nación iraní". "Usted es el enemigo de la nación iraní, no su amigo", ha sostenido, al tiempo que ha rechazado negociar sobre el programa nuclear de Teherán con Washington bajo "imposiciones y coacciones", según la transcripción de su discurso, facilitada por su oficina.

Jamenei ha hecho hincapié en que "Estados Unidos es belicista y, además del terror, incita a la guerra". "¿Cuál es si no el objetivo de todas las bases militares estadounidenses en la región? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué tiene que ver esta región con ellos?", se ha preguntado, antes de afirmar que "la guerra y muerte en la región está causada por la presencia de Estados Unidos".

"Aunque el acoso haya tenido éxito en algunos países, no lo tendrá sobre la nación iraní", ha manifestado el líder supremo del país centroasiático, que ha criticado además el apoyo de Trump a Israel durante su ofensiva contra la Franja de Gaza. "Estados Unidos es el terrorista", ha zanjado.

Estados Unidos lanzó bombardeos en junio contra las instalaciones nucleares de Fordo, Isfahán y Natanz en el marco de la ofensiva militar desatada por Israel contra el país centroasiático, que dejó más de 1000 muertos en Irán y llevó a Teherán a lanzar cientos de misiles y drones contra Israel antes de que las partes pactaran un alto el fuego el 24 de junio.