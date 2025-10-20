Jamenei rechaza oferta de conversaciones de Trump, niega que EEUU destruyera capacidad nuclear de Irán

(Agrega citas de líder supremo iraní Jamenei, detalles)

DUBÁI, 20 oct (Reuters) - El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, rechazó el lunes una oferta de reanudación de las conversaciones por parte del presidente estadounidense Donald Trump y negó su afirmación de que Estados Unidos ha destruido las capacidades nucleares de Irán.

Teherán y Washington participaron en cinco rondas de negociaciones nucleares indirectas que culminaron en junio con una guerra aérea de 12 días en la que Israel y Estados Unidos bombardearon instalaciones nucleares iraníes.

"Trump dice ser un negociador, pero si un acuerdo va acompañado de coerción y su resultado está predeterminado, no es un acuerdo, sino una imposición e intimidación", dijo Jamenei según medios estatales.

La semana pasada, Trump declaró ante el parlamento israelí que sería fantástico que Washington pudiera negociar un "acuerdo de paz" con Teherán, tras el inicio de un alto el fuego en Gaza entre Israel y el grupo militante palestino Hamás.

"El presidente de Estados Unidos dice con orgullo que bombardearon y destruyeron la industria nuclear de Irán. Muy bien, ¡sigan soñando!", añadió Jamenei.

¿Qué tiene que ver con Estados Unidos que Irán tenga instalaciones nucleares o no? Estas intervenciones son inapropiadas, erróneas y coercitivas".

Las potencias occidentales acusan a Irán de intentar desarrollar de forma encubierta una bomba nuclear mediante el enriquecimiento de uranio y exigen que cese dicha actividad. Teherán niega que pretenda convertir el enriquecimiento en armamento, afirmando que el programa tiene únicamente fines energéticos civiles. (Reporte de Parisa Hafezi; Escrito por Corresponsalía Dubái. Editado en español por Natalia Ramos y Manuel Farías)