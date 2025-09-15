James Bullard dice que habló con el secretario del Tesoro sobre presidencia de la Fed

Por Michael S. Derby

15 sep (Reuters) - James Bullard, expresidente del Banco de la Reserva Federal de Saint Louis, dijo el lunes que había hablado la semana pasada con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre la posibilidad de convertirse en presidente del banco central, y que está muy interesado en el puesto si se dan las condiciones adecuadas.

"Hablé con el secretario del Tesoro y su equipo el miércoles" sobre la presidencia de la Reserva Federal, así como sobre otras cuestiones, dijo Bullard en una entrevista con Reuters.

Bullard, que ahora es decano de la Escuela de Negocios Mitch Daniels en la Universidad de Purdue, dirigió la Fed de St. Louis desde 2008 hasta 2023.

El Gobierno del presidente Donald Trump está entrevistando actualmente a candidatos para sustituir al jefe de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo.

