LONDRES (AP) — Reece James, capitán del Chelsea, lamentó los comentarios negativos acerca de su lesión más reciente, luego de someterse a una cirugía de isquiotibiales.

El lateral izquierdo de la selección inglesa se marchó renqueando en el primer tiempo del partido del 10 de diciembre, que Chelsea perdió por 2-0 ante el Everton. Se vio aquejado por una lesión recurrente de isquiotibiales y se sometió a una intervención quirúrgica con la que busca corregir el problema.

Es la tercera dolencia del mismo tipo que presenta James en el último año. Lamentó que ello haya generado mensajes negativos e incluso abusivos hacia él en las redes sociales.

“Desde esta lesión, he recibido mucho apoyo, pero he recibido significativamente más odio y negativismo”, escribió James el jueves en Instagram. “Créanme, no quiero estar lesionado. Estoy más feliz cuando juego al fútbol”.

James añadió que “su recuperación ha comenzado, tanto la física como la mental”.