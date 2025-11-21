James McCann acuerda contrato de un año y US$2,75 millones con Diamondbacks

PHOENIX (AP) — Los Diamondbacks de Arizona están trayendo de vuelta al receptor James McCann con un contrato de un año por US$2,75 millones, según una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado. Las partes acordaron el jueves el contrato, que también incluye la posibilidad de ganar hasta US$500.000 en bonificaciones.

McCann, de 35 años, firmó con los D-backs en junio y proporcionó una producción sólida, bateando .260 con cinco jonrones y 17 carreras impulsadas. También tuvo un buen desempeño con los jóvenes lanzadores del equipo, incluidos Ryne Nelson y Brandon Pfaadt.

Es probable que McCann sea el suplente de Gabriel Moreno, quien bateó .285 con nueve jonrones y 40 carreras impulsadas la temporada pasada. Moreno ha perdido partes considerables de las últimas dos temporadas debido a lesiones.

McCann, un All-Star en 2019 con los Medias Blancas de Chicago, jugará su 13ª temporada en las grandes ligas. Tiene un promedio de bateo de carrera de .242 y 97 jonrones.

The Athletic fue el primero en informar sobre el acuerdo.

