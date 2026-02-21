James Milner fija nuevo récord de partidos en la Liga Premier en triunfo del Brighton

LONDRES (AP) — James Milner estableció un nuevo récord de apariciones en la Liga Premier al disputar su partido número 654 en la máxima categoría del fútbol inglés el sábado

Milner, de 40 años, superó la marca fijada por Gareth Barry al ser incluido en el once inicial del Brighton ante el Brentford. El Brighton ganó 2-0 en el Gtech Community Stadium

“Siento que todavía puedo aportar minutos. Este año me he sentido un poco frustrado, quizá por no tener tantos minutos, pero es un equilibrio delicado porque, por supuesto, también tenemos que desarrollar a los jugadores y queremos ganar. Ojalá haya demostrado en los últimos partidos que todavía puedo contribuir en el campo”, señaló Milner

Milner debutó en la liga con 16 años con el Leeds en 2002, al ingresar como suplente en una victoria 4-3 contra el West Ham

En una carrera con muchos destinos, fue un ganador habitual de trofeos con el Manchester City y el Liverpool. Durante su etapa en esos dos clubes conquistó un palmarés completo que incluyó las tres Ligas Premier, la Liga de Campeones, la Copa FA y la Copa de la Liga inglesa

Milner está en el Brighton desde 2023 y, incluso en la etapa final de su carrera, ha disputado 18 partidos esta temporada

El récord de Barry se mantenía desde que jugó su último partido de la Liga Premier con el West Brom ante el Huddersfield en 2018. Luego jugó dos temporadas más en la Championship, la segunda división

Milner igualó el récord de Barry al entrar como suplente con el Brighton contra el Aston Villa el 11 de febrero

No se está poniendo límites sobre cuánto tiempo más puede seguir

“Cuando te haces mayor, las cosas pueden cambiar rápido. Con la lesión que tuve la temporada pasada, no pude levantar el pie durante seis meses. Seguiré empujando; veamos adónde nos lleva eso”, señaló

