James Slipper, el rugbier australiano con más partidos internacionales, anuncia su retiro

James Slipper, el jugador australiano de rugby con más partidos internacionales, anunció el miércoles su retiro como internacional, por lo que este fin de semana disputará contra los All Blacks su último test-match con los Wallabies.

Slipper, de 36 años, se convirtió el sábado en el tercer jugador de rugby en disputar 150 test-match, luego del partido que los Wallabies perdieron 33-24 ante Nueva Zelanda.

El australiano se unió en esa marca a Alun Wyn Jones de Gales y al neozelandés Sam Whitelock, y se despide como el pilar con más partidos internacionales de todos los tiempos.

“Representar a los Wallabies ha sido el logro del que más me enorgullezco en mi carrera de rugby y un privilegio que nunca he dado por sentado”, declaró Slipper, quien fue capitán de Australia en 15 ocasiones.

“De niño, jugando en el patio de casa con mis hermanos en Gold Coast, era un sueño ponerme la camiseta dorada, y poder decir que he vivido mi sueño durante los próximos 16 años es más de lo que jamás podría haber pedido”, añadió.

Slipper, quien debutó como suplente contra Inglaterra en Perth en 2010, ha disputado más partidos de la Copa Mundial (21) que cualquier otro Wallabie.

“Hay varios buenos pilares jóvenes que están surgiendo y que necesitarán tiempo de preparación para lo que será una experiencia increíble: una Copa Mundial de Rugby en casa en 2027”, destacó.

El entrenador de los Wallabies, Joe Schmidt, dijo que Slipper era, ante todo, “una gran persona (...), increíblemente popular en el grupo y el hombre del equipo por excelencia”.

El último test-match de Slipper será el sábado en el Estadio de Perth, con Australia todavía con chances de ganar su primer Rugby Championship en una década.

Sin embargo, deben vencer a Nueva Zelanda con punto bonus y confiar en que Argentina se imponga con claridad a Sudáfrica en Twickenham, Londres.

