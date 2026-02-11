James Van Der Beek, estrella de Dawson's Creek, muere a los 48 años

11 feb (Reuters) -

James Van Der Beek, el personaje principal y estrella de "Dawson's Creek", falleció el miércoles a los 48 años tras luchar contra el cáncer, anunció su esposa en las redes sociales.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad", escribió su esposa Kimberly en Instagram.

Van Der Beek anunció su diagnóstico de cáncer colorrectal en 2024, después de que se le detectara durante una colonoscopia rutinaria el año anterior.

"He estado lidiando con esto en privado hasta ahora, recibiendo tratamiento y prestando más atención que nunca a mi salud en general", escribió en las redes sociales ese año.

El actor siguió narrando su lucha contra el cáncer en las redes sociales hasta su muerte.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek consiguió su papel revelación en la década de 1990 como Dawson Leery en "Dawson's Creek", junto a Michelle Williams, Joshua Jackson y Katie Holmes. Continuó en el papel, que lo convirtió en un ídolo adolescente a principios de la década de 2000, hasta que la serie concluyó en 2003.

Otros papeles incluyen el de Mox en "Varsity Blues" y el de Sean Bateman en "Las reglas del juego". (Reporte de Jasper Ward en Washington, editado en español por Daniela Desantis)