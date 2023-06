Jan Topic, el "Bukele ecuatoriano" que aspira a la presidencia

"Mercenario francés", "Rambo", "Bukele ecuatoriano"... A Jan Topic le sobran los apelativos aunque en el fondo es un "outsider" sin ideología definida, que a través de un video en Twitter saltó de la milicia a la palestra política para postularse a la presidencia de Ecuador.

Con 40 años, casi 1,80 metros de estatura, barba, tatuajes y sonrisas, Topic ha creado una imagen distendida en medio de una campaña en la que repite como mantra que "Ecuador merece vivir sin miedo".

El exitoso empresario aspira ganar en agosto las elecciones anticipadas para terminar el actual periodo presidencial (2021-2025), luego de que el mandatario Guillermo Lasso disolviera el Parlamento y llamara a las urnas en un país golpeado por una crisis institucional y la violencia ligada al narcotráfico.

Cuando Topic llega a un mitin le llueven besos, piropos y "selfies", mientras promete mano dura y la construcción de más cárceles en la lucha contra el crimen organizado al estilo del gobernante salvadoreño Nayib Bukele.

"Yo simpatizo con Bukele" pero "en 16 meses, va a cambiar el tema, a Bukele le van a decir el Topic de Salvador", dice entre risas en entrevista con la AFP en la terraza de la boyante empresa de seguridad de su familia en Guayaquil, donde tiene su cuartel de campaña.

De ascendencia croata por su padre y francesa por su madre, este exparacaidista y exfrancotirador de la Legión Extranjera del Ejército francés tiene "posibilidad" de llegar al balotaje, según la encuestadora privada Clima Social.

Su fórmula: se presenta como antisistema, es muy activo en redes sociales y toca una de las fibras más sensibles para los ecuatorianos, como es la inseguridad.

Su objetivo: frenar los secuestros, extorsiones, homicidios y masacres carcelarias como solución para todos los males de Ecuador, incluida la debacle económica.

"No es declarar la guerra (a las mafias), la guerra ya está declarada", asegura Topic, quien dice ser el único candidato con el suficiente "temple y determinación de acción" para poner en jaque a las organizaciones ilegales.

- Soldado por "convicción" -

Cuando estudiaba economía y matemáticas en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, sintió el llamado a "pelear la guerra contra el terrorismo".

Era el 11 de septiembre de 2001 y el choque de cuatro aviones secuestrados contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono en Washington y un campo en Pensilvania dejaban más de 2.900 muertos.

"Sentí fuertemente que no estaba haciendo mi parte", confiesa Topic. Se graduó, dejó su trabajo en Wall Street y se alistó en la Legión Extrajera (2006-2011), donde fue líder de equipo de francotiradores, con quienes luchó en la República Centroafricana y Costa de Marfil.

Después, como voluntario, estuvo en la guerra de Siria (2012) y más tarde en Ucrania contra la invasión rusa (un mes en 2022).

Pero rechaza que lo llamen "mercenario". "No me cuadra porque lo que hace un mercenario es ir a combate por dinero. Cuando me fui a la Legión (...) no es que uno va por dinero, vas por convicción, por ideología", explica.

Topic nació en el puerto de Guayaquil, la ciudad ecuatoriana más azotada por el crimen y el narcotráfico de numerosos grupos armados.

El empresario en las áreas de seguridad y telecomunicaciones quiere asumir "un nuevo liderazgo, que se prepare y vaya y les haga batalla" tanto a las mafias como a la corrupción.

Pero sus críticos recuerdan que una de sus empresas familiares se vio salpicada por el escándalo de corrupción de Odebrecht. "Vienen a tomar el control de las telecomunicaciones de Ecuador y con fusil", expresó días atrás el candidato Fernando Villavicencio, refiriéndose a Topic.

Villavicencio presidió la Comisión de Fiscalización del disuelto Congreso, que tuvo una dura campaña contra la corrupción.

- "Rambo de Sambo" -

Sus brazos musculosos exhiben tatuajes negros hechos "por todos lados" del mundo. Uno de ellos dice en árabe: "La muerte le teme porque tiene el corazón de un león", una frase que Topic escuchó en Somalia. También lleva grabada la flama de la Legión Extranjera y un símbolo religioso sobre "la relación hombre-Dios".

Topic emergió como independiente para los comicios, en los que también serán elegidos los 137 miembros del Congreso que legislarán hasta mayo de 2025.

Ahora lo apoya la denominada Alianza por un País sin Miedo, integrada por tres partidos de derecha, centro y centroizquierda. Es uno de los ocho presidenciables y de los menos conocidos, según sondeos.

Se define de derecha en términos de abrir mercados, promover tratados comerciales y aplicar austeridad económica, pero de izquierda en temas sociales.

Uno de sus planes de gobierno es dar alimentación gratuita en las escuelas estatales para que los niños "no se vuelvan gatilleros (sicarios) de las bandas" vinculadas al narcotráfico.

Le llaman el "Rambo de Sambo" porque vive en el exclusivo sector de Samborondón, vecino a Guayaquil, con su esposa y tres hijos. Habla poco sobre su familia y vida privada, pero cuenta que tiene seis gatos y que suele escalar uno de los cerros aledaños al puerto.

Luego de pelear guerras ajenas, ¿qué aprendió?: "La necesidad de tener planes para casi todo", responde.

