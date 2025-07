Jana, la sonrisa de la Roja: “La vida te puede traer cosas preciosas”

Una rutinaria rueda de prensa tras un entrenamiento puede llegar a emocionar a su protagonista. "La vida te puede traer cosas duras, pero también cosas preciosas", declaró sonriente la defensa española Jana Fernández, este lunes en Lausana.

La jugadora del Barcelona, de 23 años, se estrena en un gran torneo con la selección española tras haber superado una grave lesión de rodilla que amenazó con poner fin a su carrera cuando ni siquiera había despegado.

"Era impensable hace tres años para mí y para mi familia que estuviera aquí y que ellos vinieran a verme en estos partidos... Está siendo muy bonito y estoy valorando mucho el estar aquí", dijo la dorsal número 3 de la campeona del Mundo.

"Cuando me llamaron lo primero que hice fue llamar a mis padres y empezar a llorar. Si no se ha vivido algo así no se puede explicar. Lo duro que son este tipo de lesiones, no solo en lo físico, también en lo emocional", relató.

Jana dio descanso a su compañera del Barça Ona Batlle y fue titular en el lateral derecho en el triunfo 3-1 ante Italia.

"Estoy en un momento muy feliz de mi vida, de los mejores tanto a nivel de fútbol como personal. Estoy disfrutando de minutos. Es un sueño estar aquí", continuó.

La jugadora, que aprovechó el domingo libre que les dio la seleccionadora Montse Tomé para seguir en una terraza la final de Wimbledon, forma parte del gran núcleo de once futbolistas que aporta el Barcelona.

"En ese sentido la dinámica de la selección no cambia mucho porque convivo con muchas, intentamos disfrutar de los ratos libres, con juegos de mesa, un baño en la piscina o tomando un poco el sol", dijo.

Cuartos ante la anfitriona

Jana no regatea la etiqueta de favorita puesta a España, todavía más tras su espectacular primera fase con tres victorias, un juego arrollador y 14 goles a favor por tres en contra.

"Yo soy súper creyente en lo que puede hacer este equipo, con la confianza de lo que sabemos hacer. Si nosotras demostramos lo buenas que somos dentro del campo, muy pocos rivales nos pueden hacer frente", explicó.

"Pero cada eliminatoria será a vida o muerte. Ahora nos vienen los cuartos ante una muy buena selección, de muchísima calidad", añadió.

Suiza, clasificada por primera vez a cuartos de la Eurocopa, desata pasiones en el país y el viernes tendrá casi 30.000 personas apoyándola en el Stadion Wankdorf de Berna.

"Es súper bonito, estoy viendo los partidos de Suiza y emociona mucho ver cómo las jugadoras están viviendo eso en primera persona. Evidentemente a nosotras nos motiva muchísimo jugar contra la anfitriona, jugar con un campo lleno", añadió.

