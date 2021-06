Janne Andersson: "La fidelidad de los jugadores al plan de partido fue fantástica"

El seleccionador de Suecia, Janne Andersson, se mostró satisfecho con el empate logrado este lunes ante España en su estreno en la Eurocopa 2020 y recalcó que "la fidelidad" de sus jugadores a lo que habían preparado para frenar a los de Luis Enrique Martínez fue "fantástica".

"Tuvimos dos muy buenas ocasiones y España tuvo sus oportunidades peligrosas, así que en general no estoy avergonzado de este punto. La fidelidad de los jugadores al plan de partido fue fantástica y estoy muy contento de cómo llevamos a cabo el partido. Si queremos sumar puntos o ganar contra este tipo de equipo, tenemos que jugar así", señaló Andersson tras el encuentro.

El técnico cree que estuvieron "un poco hundidos en la primera mitad" y que en los primeros 45 minutos no fueron "agresivos". "No nos sentimos realmente bien, pero no llovieron oportunidades de gol para España pese a que tuvieron mucho el balón", añadió.

"Hubiera sido una ingenuidad pensar que superaríamos a España viniendo a jugar a su casa, con 32 grados y teniendo que frenar toda su habilidad técnica", sentenció Andersson al micrófono de la cadena 'SVT'.

Por su parte, el delantero Alexander Isak confesó que les habría gustado "tener un poco más de posesión para poder crear un poco más". "Pero hay que aceptar el estado de las cosas y creo que lo hicimos muy bien y que luchamos hasta el último minuto. Antes del partido, hubiéramos sido felices con un punto y por eso estamos realmente satisfechos con el resultado", comentó.

