Jannik Sinner desplaza a Carlos Alcaraz como número 1. Todo incierto para fin de año

ROMA (AP) — No son solo los títulos de Grand Slam los que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han estado monopolizando este año.

Los dos mejores tenistas del momento también se están turnando el número uno del ranking.

Sinner regresó oficialmente al primer lugar en el ranking de la ATP el lunes tras su consagración en el Masters de París, reemplazando a Alcaraz, quien había mantenido el honor durante casi dos meses.

Pero debido a las matemáticas y reglas del escalafón, Alcaraz volverá al número uno el próximo lunes.

El italiano y el español están separados por tan pocos puntos ahora —Sinner lidera con 11.500 puntos frente a los 11.250 de Alcaraz— que todo se decidirá por sus actuaciones en las Finales de la ATP este mes en Turín para determinar quién termina el año en el número uno.

Puntos que se descontarán

Aunque ni Sinner ni Alcaraz juegan esta semana —excepto cuando comiencen las Finales de la ATP el domingo— la razón por la que el ranking cambiará nuevamente el próximo lunes es porque ese es el día en que se descontarán los puntos de la actuación de cada jugador en la edición del año pasado.

Sinner perderá la próxima semana los 1.500 puntos que obtuvo al ganar las Finales el año pasado, mientras que Alcaraz apenas perderá los 200 puntos que acumuló tras no avanzar desde la fase de grupos.

Así que el próximo lunes, el ranking será: Alcaraz 11.050 y Sinner 10.000.

Y no hay posibilidad de que ningún otro jugador se mueva a los dos primeros lugares en el corto plazo, ya que el número tres Alexander Zverev (5.560 puntos), el número cuatro Taylor Fritz (4.735) y el número cinco Novak Djokovic (4.580) están muy atrás.

Sinner y Alcaraz han acumulado sus enormes totales de puntos al ganar, entre otros torneos, los cuatro majors de este año.

Sinner conquistó el Abierto de Australia. Luego, Alcaraz venció a Sinner en una épica final del Abierto de Francia. Sinner se vengó al vencer a Alcaraz en la final de Wimbledon.

Y Alcaraz venció a Sinner nuevamente por el trofeo del Abierto de Estados Unidos.

Clasificaciones para las Finales de la ATP

Complicando aún más las cosas, Alcaraz será el cabeza de serie número uno para las Finales, aunque no será el número uno al entrar en ese torneo.

Eso se debe a que las finales utilizan otro sistema de clasificación, la "Carrera a Turín", que solo tiene en cuenta los puntos acumulados en el año calendario.

Alcaraz lidera a Sinner por más de 1.000 puntos en esa clasificación.

Sinner perdió terreno en ambos sistemas durante una suspensión por dopaje de tres meses cerca del inicio del año.

Escenarios de fin de año

Sinner necesita ganar las Finales de la ATP y esperar que Alcaraz no alcance la final para asegurar el número uno de fin de año por segundo año consecutivo.

Alcaraz necesita ganar tres partidos en las Finales para terminar 2025 en la cima del ranking por segunda vez en su carrera. Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en terminar un año como número uno cuando logró la hazaña con 19 años en 2022.

En cuanto al ranking de la WTA, Aryna Sabalenka ya ha asegurado el puesto número uno de fin de año.

Sinner llega a Turín con una racha de 10 victorias consecutivas tras los títulos en Viena y París, jugará en su superficie favorita, una cancha dura bajo techo, y puede esperar un fuerte apoyo de sus fanáticos locales en las Finales.

Alcaraz va a Italia tras una derrota ante Cameron Norrie en su debut en París y a menudo ha tenido dificultades al jugar bajo techo.

Auger-Aliassime, Musetti aún intentando clasificar

Los otros jugadores que se han clasificado para las finales, que presentan a los ocho mejores de la Carrera, hasta ahora son: Zverev, Djokovic, Ben Shelton, Fritz y Alex de Miñaur.

Felix Auger-Aliassime, finalista en París, y Lorenzo Musetti aún luchan por el último lugar. Musetti necesita ganar un torneo en Atenas esta semana para superar al canadiense y clasificarse para el evento de élite en su país natal.

Sin embargo, tampoco está claro si Djokovic planea acudir a las Finales en un momento de su carrera en el que ha dicho que se está enfocando casi exclusivamente en los Slams.

Djokovic, quien se retiró de las finales el año pasado, está jugando en Atenas esta semana.

Si Djokovic se retira, tanto Auger-Aliassime como Musetti se clasificarían para las Finales.

El sorteo para las Finales está programado para el jueves, cuando aún podría ser incierto quién es el último clasificado.

