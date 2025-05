Jannik Sinner detalla sentirse confundido tras aceptar sanción por dopaje

ROMA (AP) — Jannik Sinner manifestó que se sintió desorientado y confundido después de recibir una suspensión de tres meses por dopaje en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje en febrero.

El número uno del tenis masculino no sabía qué hacer consigo mismo lejos del juego al que había dedicado casi toda su vida.

"Al principio estaba un poco confundido porque no sabía exactamente qué quería hacer", expresó Sinner el lunes, el día en que expiró la suspensión, a su llegada al Abierto de Italia. “Luego fui a casa y estuve con mi familia. Traté de entender mejor qué era realmente importante para mí”.

"Yo sé cuántos sacrificios hice y mi rutina diaria siempre fue practicar, practicar, practicar", añadió Sinner. "Pero en ese momento no tenía nada de eso. Llegué a entender que lo que es importante para mí son las personas a tu lado. Que te dan la fuerza para seguir adelante y continuar sonriendo".

Además de su familia en la región de habla alemana del Alto Adige en el norte de Italia, Sinner también pasó más tiempo con amigos en su residencia en Mónaco, participó en otros deportes como el ciclismo, y luego gradualmente volvió al tenis.

"Pasamos alrededor de un mes sin tocar (una raqueta) y luego reiniciamos muy suavemente", comentó Sinner. "Cuando empezamos a presionar más, me empezaron a salir ampollas en mis manos. Eso era algo que no había experimentado en mucho tiempo".

El acuerdo se cristalizó luego que la AMA apelara una decisión el año pasado de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis para exonerar completamente a Sinner por lo que consideró una contaminación accidental por un esteroide anabólico prohibido en marzo de 2024.

Fue algo que generó cuestionamientos, ya que convenientemente permite a Sinner regresar en su torneo local y no perderse ningún Grand Slam.

El Abierto de Italia es el último gran torneo en tierra batida antes de que el Abierto de Francia, el segundo Grand Slam del año, comience el 25 de mayo.

"No quería hacerlo al principio, y también fue un poco difícil para mí aceptarlo, porque sé lo que realmente sucedió", dijo Sinner sobre la suspensión. "Pero a veces tenemos que elegir lo mejor en un momento muy malo, y eso es lo que hicimos. Así que ya todo terminó. Estoy feliz de jugar al tenis de nuevo".

Pero muchos compañeros de profesión sienten que Sinner fue tratado con demasiada indulgencia.

En una entrevista reciente con la revista Time, Serena Williams comentó que ella "habría recibido 20 años" si hubiera estado involucrada en un caso similar. "Seamos honestos. Me habrían quitado Grand Slams", añadió Williams.

"Acabo de llegar hace 45 minutos. No he visto a tantos (otros jugadores)", indicó Sinner. "Todo está bien por el momento, pero no he visto a la mayoría de ellos".

Será la primera vez que Italia tenga al número uno del mundo en su torneo local y cada movimiento que Sinner haga atraerá atención esta semana.

Sinner tenía programado realizar una sesión de práctica abierta al público más tarde en el Campo Centrale que se espera atraiga a una multitud de 10.500 espectadores con entradas agotadas. Será transmitido en vivo por la televisión italiana.

Antes de la sesión de práctica, Sinner será honrado junto a sus compañeros del equipo de la Copa Davis y las jugadoras de la Copa Billie Jean King después de que Italia arrasara con los dos títulos de equipo más grandes del tenis el año pasado.

Sinner no ha jugado un partido desde que ganó su segundo título consecutivo del Abierto de Australia en enero. Con pase directo a la segunda ronda, jugará su partido de apertura el viernes o sábado contra el argentino Mariano Navone, 99 del ranking, o Federico Cinà, un italiano de 18 años.

El último hombre italiano en ganar el título en Roma fue Adriano Panatta en 1976.

"Es un torneo de expectativas muy, muy bajas en general para mí", comentó Sinner. "Es una sensación muy extraña de nuevo al principio estar rodeado de tanta gente y atención. Pero es agradable estar de vuelta".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.