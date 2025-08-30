Jannik Sinner supera dura resistencia de Shapovalov y avanza en Abierto EEUU

Por Shrivathsa Sridhar

NUEVA YORK, 30 ago (Reuters) - El campeón defensor Jannik Sinner superó una dura resistencia para llegar a la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos con una victoria 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 sobre el 27º cabeza de serie Denis Shapovalov el sábado, y extendió su racha invicta en Grand Slams de pista dura a 24 partidos.

El italiano de 24 años no ha perdido en su superficie dominante en los majors desde 2023, capturando dos títulos del Abierto de Australia, así como el trofeo del año pasado en Flushing Meadows.

El equipo de Sinner se mostró preocupado cuando cometió una doble falta y se puso 0-30 abajo en el 2-5 del primer set, pero el número uno del mundo mantuvo el saque y levantó el puño ante el ruido de sus seguidores tras un espectacular globo en el camino a recuperar el quiebre.

Un agitado Shapovalov se quejó al juez de silla durante el cambio, protestando por una falta de pie cobrada de manera automática, pero se serenó y se hizo con el set después de que una cuarta doble falta de Sinner provocara el clamor en el estadio Arthur Ashe.

Mientras las sombras se cernían sobre la pista principal, Sinner, muy frío, superó el siguiente set con el mínimo alboroto para igualar la contienda, y salió de un agujero de 0-3 en el siguiente para adjudicarse seis juegos consecutivos y liderar el partido por primera vez.

Sinner rompió de nuevo en el siguiente set y un frustrado Shapovalov blandió los puños con sarcasmo y miró a su equipo antes de que el número uno del mundo se quedara con el partido y establecer un enfrentamiento con Tommy Paul o Alexander Bublik en la siguiente ronda. (Reporte de Shrivathsa Sridhar, Editado en Español por Manuel Farías)