Janus Henderson ficha a Carlota Rico como ejecutiva de ventas procedente de Santander AM

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

La gestora Janus Henderson ha anunciado este miércoles el nombramiento de Carlota Rico Sirvent como ejecutiva de ventas ('sales manager', en la jerga) para el mercado ibérico procedente de Santander Asset Management. La firma ha detallado a través de un comunicado que Rico trabajará en la oficina de Madrid y reportará al director asociado de la sucursal ibérica, Juan Fierro, en tanto que se unirá a un equipo local compuesto por cinco personas y contará con el apoyo de recursos procedentes de las áreas de servicio al cliente, marketing, estrategia y construcción de carteras.

En un plano más amplio, desde Janus Henderson han enmarcado que este nombramiento se produce en un momento clave al acontecer frente a las puertas de la celebración del Madrid Investment Summit 2025, su conferencia para clientes que se celebrará los días 29 y 30 de septiembre.

"El momento de su nombramiento pone de relieve nuestra inversión estratégica en la región y nuestro compromiso de ofrecer resultados excepcionales a nuestros clientes", ha acompasado al respecto la directora para Iberia de Janus Henderson, Martina Álvarez, en tanto que sobre la propia Rico ha indicado que su experiencia y energía serán "fundamentales" para impulsar el crecimiento en la región.

Rico Servent se ha desempeñado durante los últimos siete años en Santander Asset Management, siendo su puesto más reciente el de 'sénior institutional sales'.