Japón advierte a sus ciudadanos en China sobre su seguridad al agravarse la crisis diplomática

Por Liz Lee y John Geddie

PEKÍN/TOKIO, 18 nov (Reuters) -

Japón ha advertido a sus ciudadanos en China de que extremen las precauciones de seguridad y eviten los lugares concurridos, ante una creciente disputa entre las dos mayores economías de Asia por los comentarios

de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

La advertencia de la embajada japonesa en China se produjo mientras un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés viajaba a Pekín para reunirse el martes con su homólogo chino e intentar rebajar la tensión.

China ha instado a sus ciudadanos a no viajar a Japón, lo que podría suponer un duro golpe para la economía nipona, ya que los chinos representan actualmente casi una cuarta parte de los turistas, según datos oficiales. Las acciones relacionadas con el turismo en Japón se han desplomado.

CHOQUE DIPLOMÁTICO MÁS GRAVE EN AÑOS

Takaichi provocó el choque diplomático más grave de los últimos años cuando dijo a los legisladores japoneses este mes que un ataque chino a Taiwán que amenazara la supervivencia de Japón podría desencadenar una respuesta militar.

En respuesta, un diplomático chino en Japón publicó en las redes sociales un comentario amenazador dirigido a Takaichi. Esto provocó una enérgica reprimenda por parte de Tokio, pero no ha conseguido frenar una oleada de comentarios vitriólicos dirigidos a ella en los medios de comunicación estatales chinos.

"Hemos tomado decisiones basadas en una consideración exhaustiva de la situación de seguridad en el país o la región, así como de sus condiciones políticas y sociales", dijo Kihara, el martes sobre el aviso de seguridad.

Teniendo en cuenta la cobertura mediática en China, la embajada japonesa recordó el lunes a los ciudadanos que respetaran las costumbres locales y tuvieran cuidado en sus interacciones con los chinos. Pidió a los ciudadanos que fueran conscientes de su entorno cuando estuvieran fuera, aconsejándoles que no viajaran solos e instándoles a extremar la precaución cuando viajaran con niños.

"Si ve a una persona o a un grupo que le parezca mínimamente sospechoso, no se acerque a ellos y abandone la zona inmediatamente", decía la nota de la embajada.

Las distribuidoras de cine también han suspendido la proyección de al menos dos películas japonesas en China debido a la creciente disputa entre Tokio y Pekín, en lo que la cadena estatal china CCTV dijo a última hora del lunes que era una "decisión prudente" que tenía en cuenta el agrio sentimiento del público nacional.

Algunas películas japonesas, entre ellas la de animación "Crayon Shin-chan the Movie: ¡Super Hot! Scorching Kasukabe Dancers" y el manga convertido en película "Cells at Work!", cuyo estreno estaba previsto inicialmente para las próximas semanas, no comenzarán a proyectarse en China continental como estaba previsto, según la CCTV, señalando comprobaciones con importadores y distribuidores de películas. (Información de Liz Lee en Pekín, John Geddie en Tokio; información adicional de Tim Kelly, Mariko Katsumura, Kantaro Komiya, Satoshi Sugiyama, Ritsuko Shimizu y Katya Golubkova en Tokio y Laurie Chen en Pekín; edición de Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)