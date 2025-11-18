Japón advierte a sus ciudadanos en China sobre su seguridad en medio de tensiones por Taiwán

Japón advirtió a sus ciudadanos en China que tengan cuidado con su seguridad y eviten las multitudes, en medio de una crisis diplomática a raíz de los comentarios de la nueva primera ministra japonesa sobre un hipotético ataque a Taiwán.

Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, dijo hace dos semanas ante el Parlamento que una operación armada de China contra Taiwán podría justificar el envío de tropas para apoyar a esa isla democrática, que Pekín reclama y no descarta recuperar por la fuerza.

"Presten atención a su entorno y eviten en la medida de lo posible las plazas donde se reúnen grandes multitudes o los lugares que puedan ser frecuentados por muchos japoneses", dijo la embajada nipona en China en un comunicado publicado en su sitio web el lunes.

Minoru Kihara, portavoz del gobierno japonés, añadió este martes que dicha recomendación se ha emitido "basándose en una evaluación exhaustiva de la situación política, incluida la situación de seguridad en el país o región en cuestión, así como las condiciones sociales".

En sus palabras ante los legisladores el 7 de noviembre, Takaichi justificó su posición en virtud de la "legítima defensa colectiva" prevista en una ley japonesa aprobada en 2015. Taiwán se encuentra a solo unos cien kilómetros de la isla japonesa más cercana.

La embajada de China en Tokio consideró entonces esas declaraciones "abiertamente provocadoras respecto a Taiwán, lo que perjudica gravemente el clima de intercambio entre los pueblos".

Pekín también pidió a los ciudadanos chinos que "evitaran viajar a Japón en un futuro próximo", lo que provocó el lunes la caída de las acciones japonesas en la bolsa relacionadas con el turismo y la distribución.

